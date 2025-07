Eva Longoria confirma per error el secret sobre Tom Cruise i la seva nova parella

Eva Longoria ha protagonitzat un dels moments més comentats del cap de setmana durant el seu pas per la Global Gift Gala Marbella. L'actriu ha atès els mitjans amb la seva simpatia habitual, però ha deixat escapar un comentari que ha fet parlar molt. Sense pretendre-ho, ha acabat confirmant una dada que fins ara ni Tom Cruise ni el seu entorn havien validat públicament.

En plena catifa vermella, i enmig d'una conversa distesa amb els periodistes, Eva Longoria ha reaccionat a la pregunta sobre un possible romanç entre Cruise i Ana de Armas. Fins aquell moment, la relació entre els actors havia estat un secret de domini públic, alimentat per imatges puntuals i rumors a les xarxes socials. Tanmateix, l'actriu ha esvaït qualsevol dubte amb una resposta natural que no ha passat desapercebuda.

En mencionar-li el suposat vincle sentimental entre Tom Cruise i la protagonista de Blonde, Longoria ha exclamat amb sorpresa: "Ella és espanyola? No, és cubana". L'aclariment ha mostrat que acabava d'adonar-se de l'origen real de l'actriu, corregint un error comú. Per rematar, ha afegit que li sembla una parella "molt cool" i que fan bona parella, donant per fet que estan junts.

Un comentari d'Eva Longoria posa al descobert la veritat sobre Tom Cruise

Amb aquest comentari, la protagonista de Mujeres Desesperades ha esvaït el dubte que molts mitjans internacionals feia mesos que plantejaven. Des del febrer, quan tots dos actors van ser fotografiats gaudint d'un sopar a Londres el Dia de Sant Valentí, les especulacions no han parat. Recentment, a més, s'ha sabut que Cruise i de Armas han compartit unes vacances privades a Menorca, cosa que ha intensificat els rumors.

L'afirmació de Longoria ha servit com la primera confirmació indirecta des del cercle de confiança de l'actor. Tot i que no ha donat detalls explícits, la seva reacció ha evidenciat que coneix la relació i que no es tracta només d'especulacions mediàtiques. En altres paraules, ho ha validat amb naturalitat el que fins ara es considerava una suposició.

Eva Longoria referma el seu vincle amb Espanya i desperta l'interès sobre el romanç de Tom Cruise

Eva Longoria ha tornat a demostrar el seu afecte per Espanya. Ha assegurat que passarà gran part de l'estiu a la Costa del Sol amb el seu marit Pepe Bastón i el seu fill Santi, una ciutat que considera la seva segona llar. A més, ha reiterat el seu compromís amb les causes solidàries de la gala i ha expressat la seva admiració per actors espanyols com Miguel Ángel Silvestre o Úrsula Corberó.

Aquest episodi ha demostrat que, de vegades, les declaracions més casuals poden destapar secrets molt ben guardats. La confirmació indirecta d'Eva Longoria ha generat un nou focus d'interès sobre Tom Cruise i Ana de Armas, alimentant rumors i expectatives. Sens dubte, aquest ha estat un dels moments més sorprenents i comentats de la gala.