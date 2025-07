Gir de 180º després del petó de Gerard Piqué i Clara Chía: Shakira es frega les mans

Gerard Piqué ha tornat a estar al centre de totes les mirades. Aquesta vegada, no per una declaració polèmica ni per una indirecta musical de Shakira. L'exfutbolista ha sorprès els seus seguidors amb una publicació molt íntima al costat de la seva actual parella, Clara Chía.

Les imatges no només han deixat clar que la seva relació segueix forta, sinó que també han mostrat una complicitat difícil d'amagar. Com era d'esperar, la publicació no ha passat desapercebuda i les reaccions a les xarxes socials no han trigat a arribar.

Gir de 180º després del petó de Gerard Piqué i Clara Chía

Després de mesos de rumors sobre una possible crisi, Piqué ha trencat el silenci compartint un àlbum de fotos de les seves vacances a Arizona. La parella ha gaudit d'uns dies lluny del focus mediàtic, passejant pel desert.

En aquest context, s'han banyat al Canyon Lake i han deixat veure una complicitat que parla per si sola. Tanmateix, la imatge que més ha donat de què parlar ha estat la d'un petó entre tots dos que sembla voler segellar el seu amor.

Els fans de Shakira esclaten contra Gerard Piqué i Clara Chía

"Que et vagi bé amb el meu suposat reemplaçament", ha escrit un usuari, citant una de les frases més punyents de les cançons de Shakira. No ha estat l'únic. Als comentaris abunden els missatges de fans de la cantant colombiana, molts amb to sarcàstic o directament crític.

"Gràcies per tornar-nos la reina" o "el millor que li va passar a Shakira va ser sortir d'allà" en són només alguns exemples. Tot i que les crítiques no falten, la intenció de Piqué amb aquesta publicació sembla clara: demostrar que la seva història amb Clara segueix endavant.

De fet, els rumors d'allunyament entre ells han estat constants durant l'últim any. Però aquesta escapada romàntica ha servit per desmentir-los i deixar un missatge contundent: el seu amor segueix estant a l'aire.

Des de la seva mediàtica ruptura amb Shakira, Piqué ha intentat mantenir la seva nova relació en un pla més discret. Tanmateix, aquest gest trenca amb aquesta estratègia i llança una afirmació visual: la parella està unida i feliç.

La reacció del públic, això sí, confirma que la figura de Shakira segueix molt present, i que qualsevol moviment de l'exjugador és seguit amb lupa pels seus seguidors. Al final, més enllà del desert d'Arizona, la història entre Gerard Piqué, Clara Chía i Shakira segueix generant titulars.