Trist comunicat d'‘El Hormiguero’ després de la pèrdua de Marta Jiménez: ‘Impossible’

El Hormiguero ha fet públic un comunicat carregat de dolor després de la inesperada mort de Marta Jiménez. La jove, coneguda entre els espectadors com la ‘dona adrenalina’, ha mort aquest diumenge mentre executava una activitat de risc en plena natura. El presentador Pablo Motos ha compartit unes paraules: “Ens ha deixat la Marta, la dona adrenalina, ha perdut la vida fent el que més estimava”.

La notícia ha sacsejat el programa i la seva audiència, que encara intenta assimilar la pèrdua. La Marta s’havia guanyat l’afecte del públic amb la seva actitud valenta, el seu somriure constant i la seva manera única d’afrontar els reptes més extrems. Tot i que la tristesa és enorme, des de l’equip insisteixen que el record de la seva energia seguirà molt present.

“Estem desolats”, continuava el comunicat oficial, reflectint l’estat emocional de l’equip. La Marta no era només una col·laboradora: era part de la família del programa. La impotència davant el que ha passat no ha impedit que tothom la recordi com el que era: una dona que vivia intensament i que celebrava amb crits d’alegria cada repte superat.

El trist accident que ha marcat el record de Marta Jiménez a El Hormiguero

El que ha passat ha tingut lloc a la província d’Osca, a la zona muntanyosa de Punta Calva, mentre la Marta practicava salt base. Segons han informat fonts oficials, va patir un accident durant la maniobra i, tot i que l’equip de rescat va actuar amb rapidesa, no van poder fer res per salvar-li la vida. Tenia només 34 anys.

La Guàrdia Civil va rebre la trucada d’emergència a mig matí, cap a les 10:30 hores. Poc després, un helicòpter amb especialistes del GREIM es va desplaçar fins al lloc, on van localitzar el cos sense vida de la jove. Va ser traslladat a Boltaña i més tard a l’Institut de Medicina Legal d’Osca, on se li estan practicant els estudis forenses.

Per a qui la va conèixer a televisió, la Marta era sinònim d’adrenalina, coratge i una determinació que no deixava indiferent. A l’octubre de l’any passat va protagonitzar un dels moments més recordats del programa, en llençar-se des d’una grua de més de 60 metres. Aquell salt, que fins i tot va provocar un atac de pànic a Pablo Motos, va acabar aconseguint “una cosa impossible”, com ell mateix ha afirmat.

L’herència de Marta Jiménez, la ‘dona adrenalina’ d’El Hormiguero

La seva manera de viure, intensa i sense por, ha deixat una empremta inesborrable. Milers de seguidors han volgut acomiadar-se d’ella a les xarxes socials, on es multipliquen els missatges d’afecte, respecte i agraïment. Ha marxat massa aviat, però deixa una herència de valentia i alegria difícil d’oblidar.

Avui, des d’aquí, només et podem dir gràcies, Marta. Gràcies per la teva entrega, per la teva força i per recordar-nos que la vida també va d’atrevir-se, de saltar, de sentir. Vas marxar fent el que estimaves, i tot i que ens deixes amb una tristesa profunda, la teva manera de viure ens continuarà inspirant.