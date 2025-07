Jennifer Aniston (56 anys) revela per què mai va voler tenir fills amb Brad Pitt

Jennifer Aniston, 56 anys, ha tornat a situar-se al centre del debat mediàtic després de desvetllar una veritat que feia anys que guardava en silenci. Mai va voler tenir fills amb Brad Pitt. L'actriu, reconeguda pel seu icònic paper com a Rachel Green a la sèrie Friends, ha estat durant dècades objecte d'especulacions sobre la seva vida privada.

Jennifer Aniston ha estat especialment criticada pel que fa a la maternitat. Tanmateix, ara ha decidit parlar clar i sense embuts, abordant un dels temes més delicats de la seva trajectòria personal i professional. Des que es va casar amb Brad Pitt a principis dels 2000, els mitjans no van deixar de parlar sobre la possibilitat que la parella tingués fills aviat.

Cada aparició pública, cada fotografia, cada gest era analitzat amb lupa a la recerca de senyals d'un possible embaràs. Però el que pocs sabien és que, en realitat, Aniston mai va sentir aquell desig profund de ser mare durant el seu matrimoni amb l'actor. Segons les paraules de Jennifer, els seus projectes i el seu cercle proper ja li proporcionaven plenitud.

Jennifer Aniston confessa per què no va tenir fills durant el seu matrimoni amb Brad Pitt

En una entrevista que va concedir el 2016 per a la revista Marie Claire, Aniston va expressar el seu cansament amb les constants especulacions. “Estic cansada de sentir-me analitzada i jutjada per la premsa”, va dir aleshores, visiblement afectada.

I és que per a l'actriu, la pressió mediàtica va ser constant i implacable. “No necessitem estar casades ni ser mares per sentir-nos completes”, reivindicava, plantant cara als estereotips socials que tantes vegades han encasellat les dones.

Tot i que va admetre haver intentat ser mare mitjançant fecundació in vitro, va reconèixer que el procés no va ser exitós.

Tot i així, assegura no sentir-se menys per això: “He treballat dur per ser reduïda a una dona que no té fills. No m'agrada la pressió social sobre les dones i hi ha moltes maneres de ser mare”. Per a Aniston, cuidar de la seva família, dels seus amics i de les seves mascotes també representa una forma vàlida de maternitat.

Jennifer Aniston confirma que la seva feina és el que més l'omple a la vida

El seu testimoni ha reobert un necessari debat social sobre els rols tradicionals imposats a les dones. “La meva felicitat no depèn de complir unes expectatives que altres han decidit per mi”, va sentenciar.

Per a Jennifer Aniston, el valor d'una dona no es mesura per la seva capacitat reproductiva, sinó per la seva llibertat d'elecció. “Tinc una feina que m'apassiona, una família genial i amistats meravelloses. La maternitat no sempre ho és tot”, va dir l'actriu.

Amb aquesta revelació, Aniston tanca una etapa de rumors infundats. A més, es referma com una veu poderosa en defensa del dret de cada dona a decidir sobre la seva pròpia vida sense ser jutjada.