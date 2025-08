Revolució a 'Pasapalabra': Manu i Rosa ho han vist i hauran de donar explicacions

Un moment totalment inesperat ha canviat completament el ritme habitual de Pasapalabra. Manu i Rosa, els concursants titulars, ho han presenciat en directe i han hagut de reaccionar davant del que ha passat. Tant ha impactat el moment que Roberto Leal ha acabat demanant-los explicacions amb el seu habitual to d'humor.

Tot s'ha desencadenat a la prova de La Pista Musical, una de les més imprevisibles i esperades del concurs. L'atzar ha emparellat Roser Tapias i Juanjo Ballesta en el duel més comentat de la tarda. El que semblava una prova més s'ha convertit en una escena memorable que ha capgirat l'ambient al plató.

Roser Tapias, actriu de Sueños de libertad, ha debutat al programa amb una actuació que ha deixat empremta. En la seva primera participació ha aconseguit el que molts convidats no aconsegueixen ni repetint diverses vegades: guanyar el premi reservat als millors en aquesta prova. I a més ha sumat cinc segons decisius per a Manu de cara a la prova final d'El Rosco.

La convidada de Manu brilla a Pasapalabra davant la mirada atenta de Rosa

El mèrit ha estat seu, però també ha comptat amb una gran ajuda: l'error de Juanjo Ballesta. Tots dos havien d'identificar la sintonia d'una sèrie mítica i molt reconeixible, especialment en aquesta època de l'any. Tanmateix, l'actor ha confós la melodia amb la cançó infantil Vamos a la cama, de La Familia Telerín.

L'errada ha desconcertat tots els presents, des de Javi Mora i Charo Reina fins al mateix Roberto Leal, que no ha pogut amagar el seu gest de sorpresa. Roser, més jove fins i tot que Juanjo, ha encertat la resposta correcta al primer intent. Es tractava ni més ni menys que de Verano Azul, tot un clàssic de la televisió espanyola.

Manu i Rosa, testimonis d'un moment inoblidable a Pasapalabra

Mentrestant, Rosa i el seu equip s'han quedat sense els segons i amb el mal regust de l'error inesperat. La cançó era molt reconeixible, cosa que ha fet que la confusió fes encara més mal. El madrileny, en canvi, ha celebrat amb entusiasme juntament amb l'equip Blau l'encert de la seva convidada especial, Roser Tapias.

En definitiva, el que semblava una tarda més a Pasapalabra ha acabat sent una jornada inoblidable. Roser Tapias ha entrat per la porta gran al programa i Juanjo Ballesta ha protagonitzat un dels errors més sonats. I Manu i Rosa, testimonis de tot, s'han convertit en narradors involuntaris d'una revolució televisiva que ningú no esperava.