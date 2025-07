La decisió de Rocío Flores després de la mort de Michu: ha fet un pas molt important

Just després de fer-se ressò de la tràgica mort de Michu, Rocío Flores no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de fer un pas molt important. I és que, segons ha transcendit, la jove va decidir viatjar fins a Cadis per donar suport a José Fernando i Gloria Camila en aquests moments difícils.

Dilluns passat, 7 de juliol, es van encendre totes les alarmes al voltant d'aquest mediàtic clan, després que Semana confirmés la trista defunció de Michu, de només 33 anys.

Tal com ha transcendit aquests dies, la jove va aparèixer sense vida al seu domicili de la localitat gaditana de Sanlúcar de Barrameda. De moment es desconeixen les causes exactes de la seva mort, però tot apunta que podria tractar-se d'una fallida cardíaca.

Des del seu naixement, la vida de Michu va estar condicionada per una malaltia congènita del cor. De fet, el 2018, tot just un any després de donar a llum a la seva filla Rocío, va haver de sotmetre's a una operació quirúrgica per tractar les complicacions derivades de la seva malaltia.

Dimarts passat 8 de juliol, a l'espera de conèixer els resultats de l'autòpsia, els seus éssers estimats es van desplaçar fins a Jerez de la Frontera per donar-li el seu darrer adeu. Entre ells Rocío Flores, que no va dubtar a viatjar fins allà per estar al costat del seu oncle, José Fernando.

Rocío Flores decideix viatjar fins a Jerez de la Frontera per donar suport al seu oncle després de la mort de Michu

Durant anys, Michu va mantenir una relació amb José Fernando, amb qui va tenir la petita Rocío, de 8 anys. Per això, tan bon punt van conèixer la notícia de la seva mort, el jove i tot el seu nucli familiar no van trigar a viatjar fins a Jerez de la Frontera per acomiadar-se d'ella.

Els primers a arribar a aquesta localitat gaditana van ser José Fernando i la seva germana petita, Gloria Camila, que es van mostrar visiblement afectats davant les càmeres dels mitjans de comunicació.

Els germans van acudir de seguida a Cadis per reunir-se tan aviat com fos possible amb la filla que José Fernando va tenir amb Michu. Qui també va viatjar amb ells va ser la seva neboda, Rocío Flores, per donar suport a la família en aquests moments difícils.

Poc després, va arribar José Ortega Cano, acompanyat de la seva germana Mari Carmen i el seu cunyat Aniceto. “Ha estat una llàstima, una noia molt jove…”, va assegurar el torero, amb un gest abatut.

“Estan destrossats”, li va expressar Ortega Cano a ¡Hola!, referint-se a l'estat emocional dels seus fills José Fernando i Gloria Camila. “Intentarem fer el millor per a la petita, perquè estigui bé”, va afegir tot seguit, referint-se a la seva estimada neta.

Durant la tarda, més pròxims es van acostar al tanatori per donar el seu darrer adeu a Michu. Tanmateix, no va ser fins hores després quan el seu cos va ser traslladat al tanatori d'Arcos de la Frontera.