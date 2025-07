Confirmada l'última hora sobre Cayetano Rivera i el problema amb la policia: ‘És un…’

La polèmica segueix girant entorn de Cayetano Rivera després del seu incident amb la Policia al bell mig de Madrid. Després de diversos dies de silenci per part del torero, ja ha transcendit la data en què tornarà a les places, marcant així la seva reaparició pública després de l'altercat. A més, un dels seus amics més propers ha trencat el silenci per defensar-lo amb contundència, sense restar importància al que ha passat.

Passada ja la mitjanit, Cayetano va ser retingut per diversos agents després d'un altercat en un local de menjar ràpid al centre de la capital. Segons testimonis presencials, el torero hauria reaccionat amb nerviosisme davant una discussió que s'hi va originar. La tensió va escalar fins al punt que la Policia Nacional va haver d'intervenir per restablir la calma.

Més enllà del que va passar aquella nit, el que ha pres protagonisme és la reacció del seu entorn. Manuel Escribano, company i amic personal, ha volgut oferir la seva versió. Tot i que no ha mantingut contacte directe amb Cayetano des de l'incident, ha volgut sortir en la seva defensa i ha subratllat la seva qualitat humana.

L'entorn de Cayetano Rivera pren la paraula després de la polèmica amb la Policia

Davant les càmeres, Escribano ha destacat que “és un tio supereducat i supercorrecte”. Amb aquestes paraules, ha posat en valor el caràcter i l'educació del torero. El seu testimoni ha ofert una perspectiva molt diferent de la que s'ha difós.

A més, ha assegurat no saber amb exactitud què va passar aquella nit. Tanmateix, ha mostrat plena confiança en el seu amic. “Posaria la mà al foc per Cayetano”, ha afirmat amb rotunditat, reflectint l'estima i seguretat que té en el seu comportament.

Per concloure, ha recordat que, tot i que són persones educades, també tenen caràcter i no es queden callats quan se'ls busca. Això indica que, malgrat la seva bona educació, Cayetano pot reaccionar quan la situació ho requereix. Per això, el que va passar podria tenir més matisos dels que semblen a simple vista.

Després de l'incident amb la Policia, Cayetano Rivera torna a les places

Enmig d'aquest rebombori, la gran notícia ha estat la confirmació de la seva pròxima corrida. Cayetano tornarà a les places el 8 d'agost a Osca. Aquesta data suposarà la seva “reaparició oficial” després de la controvèrsia i serà clau per mesurar la reacció del públic.

Per ara, el cas Cayetano Rivera roman en un punt delicat: sense sancions oficials, però amb la seva imatge una mica afectada. La confirmació del seu retorn, el testimoni del seu entorn i l'ombra de l'altercat han donat forma a una història que segueix sumant capítols. L'expectació és màxima i totes les mirades estaran posades en la seva tornada.