Gir de 180º en el cas de Cayetano Rivera: la policia ha revelat una cosa molt greu

El cas que envolta Cayetano Rivera ha fet un gir inesperat després de les declaracions oficials de la Policia. Segons ha confirmat l’inspector Serafín Giraldo, el torero va mostrar una actitud agressiva durant un altercat en un restaurant. Els agents que hi van acudir asseguren que es va tractar d’una situació descontrolada davant d’un home violent, cosa que va motivar la seva detenció.

Els fets van tenir lloc durant la matinada de diumenge en un local d’hamburgueses. La intervenció policial es va produir després que els empleats del restaurant truquessin alarmats pel comportament de Cayetano Rivera. La Policia ha afirmat que, en arribar al lloc, es van trobar amb un individu que no col·laborava, que es resistia a marxar i mantenia una actitud hostil amb els treballadors.

La versió dels agents xoca amb la que sosté la defensa del destre. Joaquín Moeckel, advocat del torero, ha qualificat l’actuació com a “exagerada”. Segons ha explicat, tot va començar per una discussió sense més conseqüències sobre una suposada confusió en els tiquets de comanda. Moeckel nega que existís cap amenaça cap als empleats del restaurant.

La versió del lletrat desmunta la suposada conducta violenta de Cayetano Rivera

A més, la defensa sosté que Cayetano va decidir gravar una empleada en considerar que aquesta estava actuant de manera inadequada. El lletrat insisteix que el vídeo pretenia deixar constància del que ell considerava una mala atenció per part de l’establiment. Subratlla que no hi va haver insults, ni amenaces, ni cap actitud que justifiqués una intervenció violenta per part dels agents.

No obstant això, l’inspector Giraldo ha insistit que la detenció es va ajustar al protocol i va ser plenament justificada. Assegura que Rivera es va enfrontar fins i tot als mateixos policies quan aquests li van demanar que abandonés el local. Afegeix que el torero no només no va col·laborar, sinó que va actuar de manera agressiva, cosa que va obligar a la seva reducció i posterior trasllat a comissaria.

En relació amb les manilles, Moeckel també ha mostrat la seva indignació. Assenyala que Cayetano va ser emmanillat fins i tot dins del calabós, mentre altres detinguts romanien sense manilles. Considera que aquest tracte va ser innecessari i desproporcionat, i que respon més a una actitud de càstig que a un protocol objectiu.

La Policia sosté que la seva actuació amb Cayetano Rivera es va ajustar al protocol

Des de la Policia, la resposta ha estat clara i contundent. Giraldo ha explicat que l’ús de manilles és una mesura de seguretat habitual quan es tracta de persones que mostren comportaments violents. Assegura que, encara que pugui semblar excessiu, es fa per protecció tant del detingut com dels agents, i que Rivera no va ser tractat de manera diferent a la resta en aquestes circumstàncies.

Malgrat les fortes crítiques, Giraldo ha deixat entreveure que fins i tot van ser massa “justos” amb Cayetano Rivera. En tot just quatre hores el torero va ser posat en llibertat, sense haver sol·licitat en cap moment el procediment d’habeas corpus. Això, segons ell, demostra que Rivera no considerava il·legal la seva detenció.

El cas Cayetano Rivera enfronta dos relats oposats davant d’un intens debat públic

Les versions enfrontades han generat un gran rebombori mediàtic i han deixat moltes preguntes sense resposta. D’una banda, la defensa denuncia un abús d’autoritat; de l’altra, la Policia insisteix que van actuar conforme a la llei. La clau del cas estarà en els vídeos de seguretat del local i en els testimonis dels empleats i testimonis presencials.

El que en un principi semblava una simple discussió s’ha transformat en un conflicte amb fortes implicacions legals i mediàtiques. El comportament de Cayetano Rivera, així com l’actuació policial, estan sota la lupa. Mentrestant, l’opinió pública es divideix entre qui defensa el torero i qui dona suport a l’actuació dels agents.