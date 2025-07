Surt a la llum la decisió familiar que han pres Paula Echevarría i Miguel Torres

Tot ha sortit a la llum, Paula Echevarría i Miguel Torres han pres una decisió familiar important: han anat a visitar el poble on va créixer la Paula juntament amb el seu fill. Ho han fet aquest estiu, durant els seus dies de descans. Han apostat pel que més valoren: la seva família, les seves arrels i el temps compartit.

La parella ha triat passar les vacances al nord d'Espanya, concretament a Astúries. S'han traslladat a Candás, un petit poble costaner on va néixer la mare de la Paula. Allà han gaudit amb el seu fill d'unes jornades tranquil·les, lluny del soroll i les obligacions.

Miguel Torres ha descrit la Paula com una autèntica “disfrutona” i raó no li falta. L'actriu ha aprofitat cada instant de l'estiu amb intensitat, ha descansat i ha rigut. La Paula ha menjat com es fa a la seva terra: amb passió, en àpats que es converteixen en autèntiques celebracions familiars.

Paula Echevarría i Miguel Torres fan un viatge familiar amb el seu fill

La localitat, de poc més de set mil habitants, ha estat testimoni d'aquesta escapada familiar. La Paula ha tornat al lloc on s'ha criat, ha recorregut els seus carrers, ha visitat les seves platges i ha recordat la seva infància.

L'actriu, també influencer, ha compartit a les seves xarxes socials alguns moments d'aquestes vacances. “Vacances al poble de mamà”, ha escrit al seu compte d'Instagram. Ho ha acompanyat amb imatges entranyables, en família, gaudint de la calma i la senzillesa.

Gairebé quatre milions de seguidors han vist l'àlbum més íntim de l'estiu de la Paula. A les fotos se l'ha vist relaxada, somrient, en banyador, a la platja, abraçant els seus. També s'ha mostrat gaudint de la gastronomia local.

Paula Echevarría i Miguel Torres volen que el seu fill conegui els seus orígens

No ha estat un viatge qualsevol perquè la Paula i en Miguel han volgut que el seu fill conegui els orígens materns. Li han mostrat el lloc on ha crescut la seva mare. Han pres aquesta decisió de manera meditada, amb afecte i han volgut que el petit entengui d'on ve.

La decisió ha estat familiar, ha estat emotiva i ha estat encertada. Paula Echevarría ha tornat a les seves arrels i ho ha fet acompanyada dels qui més estima.

El nord l'ha rebuda com sempre: amb mar, amb calidesa humana i amb plats que conquereixen l'ànima. Aquest estiu, més que mai, ha estat seu