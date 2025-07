Comunicat urgent de Patricia Donoso sobre José Ortega Cano: 'No sap cuidar de…'

En plena tempesta mediàtica pel recent decés de Michu, Patricia Donoso ha reaparegut davant les càmeres amb un nou i contundent missatge. La col·laboradora ha llançat dures crítiques contra Gloria Camila i José Ortega Cano, reobrint velles ferides amb la família del torero. A més, Patricia Donoso ha fet un anunci urgent sobre José Ortega Cano que ha cridat l'atenció de tothom: "No sap cuidar-se ell mateix"

Patricia ha ofert un comunicat breu però explosiu. La jove ha utilitzat frases dures, ha parlat sense filtres i ho ha fet en un moment especialment delicat per als Ortega-Cano

La mort de Michu, parella de José Fernando, ha sacsejat tota la família. Però Patricia ha aprofitat per reprendre la seva guerra personal amb ells i ha volgut donar la seva opinió sincera sobre el clan del diestro

Patricia Donoso parla clar sobre la filla de José Ortega Cano

Patricia Donoso ha qualificat Gloria Camila de "una nena molt macarra". També ha afegit que és "una nena que et ven educació, meravella i súper divina"

Tanmateix, ha aclarit que no és així. "Jo ho vaig descobrir aquell matí en què em va despertar", ha assegurat. "No sabia que a Miami eren les sis del matí, i em va trucar per demanar-me explicacions del seu pare"

Amb aquesta anècdota, Patricia ha volgut evidenciar el caràcter real de la filla del torero. Ha criticat el seu comportament, ha mostrat la seva decepció, ha fet un pas més i ha parlat sobre Rocío, la filla de Michu i José Fernando. "El pitjor que li podia passar a aquesta nena és deixar-la en mans d'aquesta gent", ha afirmat

"No són el millor exemple de família", ha afegit Patricia. La jove ha expressat el seu desig que "no se la quedin els Ortega". Ha insistit que no són la millor opció per cuidar la menor

Patricia Donoso carrega contra José Ortega Cano

Però Patricia no s'ha quedat aquí, també ha carregat contra el mateix Ortega Cano i ha dit que "no està preparat per fer-se càrrec de la nena". Ha afirmat que "no sap cuidar-se ell, ni del que és seu". I ha afegit que "traeix les seves amigues, que donen la cara per ell, que en aquest cas soc jo"

Aquestes declaracions han sorprès el públic. Patricia ha tornat a deixar clar que no tem dir el que pensa. Ja ho ha fet en el passat i aquesta vegada ha fet un pas més enllà

El seu testimoni ha causat rebombori a les xarxes. Ha reactivat una polèmica que semblava adormida. I ha obert una nova batalla amb una família ja colpejada per la tragèdia