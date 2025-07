Revolució a ‘Pasapalabra’: el programa revela per què la Rosa ha perdut el premi

A Pasapalabra s'ha viscut una sorpresa inesperada amb la derrota de Rosa, que ha perdut després d'un enfrontament molt ajustat davant del Manu. El programa ha explicat els detalls que han provocat aquest gir en la competició, revelant com la tensió i alguns errors han marcat el resultat. D'aquesta manera, els espectadors han pogut entendre millor el que ha passat després de l'emoció a ‘El Rosco’.

Tots dos concursants han jugat per un pot acumulat que superava el milió i mig d'euros, cosa que ha augmentat la pressió a cada torn. Manu ha començat primer i ha comptat amb 142 segons per respondre, aconseguint avançar amb diverses respostes encertades. Rosa, amb 130 segons, ha començat amb gran confiança i ha sorprès amb una ratxa notable que semblava garantir-li la victòria.

Rosa acumula diversos errors decisius i abandona la lluita pel pot a Pasapalabra

La concursant ha respost correctament onze preguntes seguides, consolidant un inici prometedor. Tanmateix, ha dubtat a la lletra M i ha optat per passar, moment en què els nervis han començat a fer efecte. Poc després, una errada a la lletra U ha trastocat les seves opcions de guanyar, tot i que continuava mostrant un alt nivell d'encert.

Manu, per la seva banda, ha mantingut un ritme constant i acurat, avançant sense errors i controlant el temps restant amb intel·ligència. Aquesta estratègia li ha permès mantenir-se ferm davant la pressió i aprofitar cada oportunitat per acostar-se al pot. La seva prudència ha estat determinant en el desenvolupament del duel.

La gallega ha tancat la primera volta amb un nombre d'encerts igual al de Manu, però amb menys temps i un error acumulat. A la segona ronda, una nova errada a la lletra V l'ha portat a decidir plantar-se, deixant el camí lliure perquè Manu intentés endur-se el premi. Aquesta decisió ha estat clau per al desenllaç final.

Després de l'intens duel a Pasapalabra, Rosa haurà de lluitar per la seva continuïtat al concurs

El madrileny ha intentat arriscar en les seves respostes, però una errada a la lletra Q l'ha frenat. Finalment, s'ha proclamat guanyador amb 21 encerts i un sol error, mentre que Rosa ha estat enviada a ‘La Silla Azul’, on haurà de defensar la seva continuïtat. Aquesta batalla ha deixat clar que la gestió de la pressió i el temps ha estat fonamental.

Per tant, Pasapalabra ha mostrat que la derrota de Rosa s'ha degut tant a la pressió del temps limitat com a les decisions intel·ligents del seu rival. Aquesta combinació ha complicat la seva continuïtat al programa. Ara queda per veure com afrontarà aquest nou repte i si aconseguirà recuperar forces per continuar competint.