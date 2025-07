Bertín Osborne ho vol fer i Fabiola Martínez ho accepta: ja tenen data i lloc

Bertín Osborne acaba de prendre una de les decisions més importants de la seva vida. I, tot i que no estan junts, tot apunta que compta amb el suport de Fabiola Martínez. Segons ha transcendit, l'artista es retira dels escenaris i, fins i tot, ja ha decidit la data i el lloc pel seu adeu.

Després de diversos mesos de reflexió, aquest conegut artista i presentador de televisió diu adeu als escenaris. Una idea que feia temps que considerava i de la qual fins i tot ja s'havia publicat alguna cosa.

“Vull fer una gira bonica, pels llocs més emblemàtics on he cantat i... acomiadar-me”, va explicar el mateix Bertín Osborne a principis d'any en una entrevista per a la revista ¡Hola!.

Ara, ha estat aquesta mateixa publicació la que ha confirmat la retirada dels escenaris de l'exmarit de Fabiola Martínez. A més, ha revelat també la data exacta en què s'acomiadarà del seu públic: serà el 2026.

Bertín Osborne, amb el suport de Fabiola Martínez, està decidit a posar fi a la seva carrera musical

Al llarg del 2025, Bertín Osborne té previst fer una gran gira musical com a colofó als seus 45 anys de trajectòria musical. Una carrera que va començar el 1980 amb el llançament del seu primer àlbum, titulat Amor Mediterráneo.

Durant aquesta gira, està previst que l'exmarit de Fabiola Martínez interpreti per última vegada les cançons que han marcat diverses generacions. El seu repertori abasta una extensa discografia de 28 àlbums, amb la qual ha deixat una empremta inesborrable en la música espanyola.

L'últim tour musical de Bertín Osborne serà un recorregut emotiu pels escenaris més emblemàtics de tota la seva trajectòria. Moment en què, sens dubte, comptarà amb el suport dels seus afins.

L'artista, actualment concursant de Tu cara me suena, també ha estat una cara habitual de la televisió. “Aquesta professió pot ser molt ingrata, però per a mi no ho ha estat, perquè jo soc de reciclar-me”, ha comentat recentment des de l'Equador.

De fet, l'exmarit de Fabiola Martínez ha recordat que, després de patir un important sotrac en la música fa 15 anys, va trobar una gran oportunitat laboral dins de la petita pantalla.

A més, al marge de la seva carrera professional, Bertín Osborne també ha travessat moments complicats a escala personal en els últims temps. I és que, després de patir una covid persistent, ara ha entrat a la llista de morosos d'Hisenda, amb un deute que ascendeix fins als 865.000 euros.