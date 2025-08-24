Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
ES
Logo whatsapp
Dona somrient amb cabell curt davant d’una platja amb mar blau i edificis al fons
En aquest petit poble, la gran cuinera es va inspirar per als seus plats | Camara Europa Press, Proformabooks
COR

Així és el poble que va inspirar Carme Ruscalleda: a menys d’una hora de Barcelona

La gran cuinera va passar la seva infància en aquest encantador racó de la Mediterrània que va marcar la seva carrera per sempre

per

Redacció

Carme Ruscalleda (1952) és una de les grans figures de la gastronomia internacional. La xef catalana ha aconseguit el que molt pocs: sumar set estrelles Michelin al llarg de la seva trajectòria. El seu nom està associat a l'excel·lència, però també a una manera d'entendre la cuina lligada al producte i a la memòria.

Formada inicialment com a comerciant, ben aviat va descobrir que la seva veritable vocació era als fogons. Des de llavors, la seva carrera ha estat un camí d'innovació i autenticitat, amb un estil que barreja tradició i avantguarda. La crítica internacional l'ha reconeguda com una de les veus més influents de la cuina europea contemporània.

Una dona vestida de blanc i rosa parla davant d’un micròfon mentre diverses persones l’observen en un esdeveniment a l’aire lliure.

Carme Ruscalleda a la 36a edició de la mostra gastronòmica a Cambrils | Camara @carme.ruscalleda

Darrere d'aquest èxit hi ha també una història íntima. Perquè l'origen del seu univers culinari no s'entén sense el lloc on va néixer i créixer, un racó del litoral català.

Sant Pol de Mar, el poble que la va veure néixer

Carme Ruscalleda va néixer a Sant Pol de Mar, una localitat costanera del Maresme que avui compta amb poc més de 5.800 habitants. Situat entre Calella i Canet, el poble combina tradició marinera, encant mediterrani i un aire tranquil que el distingeix d'altres nuclis turístics.

En els seus orígens, Sant Pol va ser un humil poble de pescadors. Durant el segle XIX, l'arribada del ferrocarril al Maresme el va transformar, atraient la burgesia que buscava un lloc d'estiueig. Des de llavors, el municipi ha sabut conservar el seu caràcter, mantenint una personalitat pròpia.

Vista antiga en blanc i negre d’un poble costaner amb vies de tren al costat del mar i cases alineades a prop de la platja

La burgesia va trobar a Sant Pol el lloc perfecte per estiuejar (La Esfera, 1924) | Camara Wikimedia Commons

Els seus carrers estrets, amb cases blanques i balcons plens de flors, formen part del seu atractiu. Passejar pel nucli antic significa descobrir racons pintorescos i una vida local tranquil·la, molt lligada al mar. A diferència d'altres destinacions, aquí encara es percep el ritme pausat d'un poble petit.

El gran tresor de Sant Pol són les seves platges. La platja de Les Barques, al costat del centre del poble, recorda la tradició pesquera i manté la imatge de barques varades a la sorra.

Platja amb persones prenent el sol i nedant, edificis i cases al fons sota un cel serè

Platja de les Barques, a Sant Pol de Mar | Camara Ajuntament de Sant Pol de Mar

Altres cales més petites, envoltades de roques i vegetació, ofereixen un entorn natural perfecte per al bany i el descans. El contrast entre la transparència de l'aigua i l'arquitectura blanca converteix la costa en una postal mediterrània.

Però Sant Pol no és només sol i platja. El municipi compta amb ermites com la de Sant Pau, situada dalt d'un turó amb vistes espectaculars.

Castell de pedra envoltat d’arbres verds sota un cel clar

L’ermita de Sant Pau ofereix vistes a tot el municipi | Camara Ajuntament de Sant Pol de Mar

També destaca la seva gastronomia local, que combina els productes del mar amb els de l'horta. Fires, festes majors i tradicions populars completen el calendari cultural d'aquest enclavament del Maresme.

El vincle de Carme Ruscalleda amb Sant Pol de Mar

El nom de Carme Ruscalleda està íntimament lligat a Sant Pol de Mar. Allà va obrir el 1988 el seu primer gran projecte: el restaurant Sant Pau, instal·lat en una antiga casa del centre. Durant tres dècades, aquest espai va ser un temple gastronòmic que va aconseguir les tres estrelles Michelin i va atraure comensals d'arreu del món.

Home amb jaqueta blanca de xef somriu dret al costat d’una llanxa a la platja amb el mar de fons

Carme Ruscalleda va començar en el món de la gastronomia a Sant Pol | Camara Europa Press

L'any 2018 el Sant Pau va tancar les portes després de tres dècades d'història. Tanmateix, el 2022 l'espai va reobrir com a Cuina Sant Pau, ara sota la direcció del seu fill Raül Balam. Defensa una proposta més propera i familiar però fidel a l'esperit de la casa.

La relació entre la xef i el seu poble natal demostra com un racó petit del litoral català pot projectar-se a escala internacional. A través de la seva cuina, Ruscalleda va portar Sant Pol a les taules més exigents, recordant que la grandesa és molt variada.

➡️ Cor

Més notícies: