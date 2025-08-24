Així és el poble que va inspirar Carme Ruscalleda: a menys d’una hora de Barcelona
La gran cuinera va passar la seva infància en aquest encantador racó de la Mediterrània que va marcar la seva carrera per sempre
Carme Ruscalleda (1952) és una de les grans figures de la gastronomia internacional. La xef catalana ha aconseguit el que molt pocs: sumar set estrelles Michelin al llarg de la seva trajectòria. El seu nom està associat a l'excel·lència, però també a una manera d'entendre la cuina lligada al producte i a la memòria.
Formada inicialment com a comerciant, ben aviat va descobrir que la seva veritable vocació era als fogons. Des de llavors, la seva carrera ha estat un camí d'innovació i autenticitat, amb un estil que barreja tradició i avantguarda. La crítica internacional l'ha reconeguda com una de les veus més influents de la cuina europea contemporània.
Darrere d'aquest èxit hi ha també una història íntima. Perquè l'origen del seu univers culinari no s'entén sense el lloc on va néixer i créixer, un racó del litoral català.
Sant Pol de Mar, el poble que la va veure néixer
Carme Ruscalleda va néixer a Sant Pol de Mar, una localitat costanera del Maresme que avui compta amb poc més de 5.800 habitants. Situat entre Calella i Canet, el poble combina tradició marinera, encant mediterrani i un aire tranquil que el distingeix d'altres nuclis turístics.
En els seus orígens, Sant Pol va ser un humil poble de pescadors. Durant el segle XIX, l'arribada del ferrocarril al Maresme el va transformar, atraient la burgesia que buscava un lloc d'estiueig. Des de llavors, el municipi ha sabut conservar el seu caràcter, mantenint una personalitat pròpia.
Els seus carrers estrets, amb cases blanques i balcons plens de flors, formen part del seu atractiu. Passejar pel nucli antic significa descobrir racons pintorescos i una vida local tranquil·la, molt lligada al mar. A diferència d'altres destinacions, aquí encara es percep el ritme pausat d'un poble petit.
El gran tresor de Sant Pol són les seves platges. La platja de Les Barques, al costat del centre del poble, recorda la tradició pesquera i manté la imatge de barques varades a la sorra.
Altres cales més petites, envoltades de roques i vegetació, ofereixen un entorn natural perfecte per al bany i el descans. El contrast entre la transparència de l'aigua i l'arquitectura blanca converteix la costa en una postal mediterrània.
Però Sant Pol no és només sol i platja. El municipi compta amb ermites com la de Sant Pau, situada dalt d'un turó amb vistes espectaculars.
També destaca la seva gastronomia local, que combina els productes del mar amb els de l'horta. Fires, festes majors i tradicions populars completen el calendari cultural d'aquest enclavament del Maresme.
El vincle de Carme Ruscalleda amb Sant Pol de Mar
El nom de Carme Ruscalleda està íntimament lligat a Sant Pol de Mar. Allà va obrir el 1988 el seu primer gran projecte: el restaurant Sant Pau, instal·lat en una antiga casa del centre. Durant tres dècades, aquest espai va ser un temple gastronòmic que va aconseguir les tres estrelles Michelin i va atraure comensals d'arreu del món.
L'any 2018 el Sant Pau va tancar les portes després de tres dècades d'història. Tanmateix, el 2022 l'espai va reobrir com a Cuina Sant Pau, ara sota la direcció del seu fill Raül Balam. Defensa una proposta més propera i familiar però fidel a l'esperit de la casa.
La relació entre la xef i el seu poble natal demostra com un racó petit del litoral català pot projectar-se a escala internacional. A través de la seva cuina, Ruscalleda va portar Sant Pol a les taules més exigents, recordant que la grandesa és molt variada.
Més notícies: