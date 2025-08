Ningú coneixia aquesta bogeria de Lidl i ara la volen totes les famílies: s'esgota

Lidl ha tornat a posar sobre la taula un producte que encaixa amb les famílies que no volen complicar-se. És d’aquelles solucions que semblen pensades per al dia a dia, però amb molt de detall al darrere. A més, Lidl el llança amb una rebaixa d’aquelles que fan mirar dues vegades.

Quan Lidl treu alguna cosa pràctica, ho fa apuntant directament a qui busca comoditat sense pagar de més. No és habitual trobar un producte tan versàtil per aquest preu, però Lidl ha volgut marcar la diferència. El resultat és un accessori que es convertirà en imprescindible per a molts.

Una solució pràctica per pedalejar en família

Lidl té a la venda un remolc pensat per a qui vol portar els seus fills en bicicleta sense complicacions. És una manera segura i còmoda de gaudir de rutes a l’aire lliure. Aquest remolc facilita les sortides en família, oferint estabilitat i protecció en cada detall.

El seient compta amb un sistema confort perquè els nens vagin asseguts de manera ergonòmica. A això s’hi suma una suspensió de ballestes que suavitza els sots i les irregularitats del terreny. El disseny de la cabina és plegable, permet guardar-lo a casa o al cotxe sense ocupar massa espai.

Un dels avantatges pràctics són les rodes extraïbles i la roda davantera giratòria 360 graus. Això permet utilitzar-lo també com a cotxet de passeig, amb la mateixa facilitat que un cotxet. El manillar regulable en alçada s’adapta a qualsevol persona, facilitant el control del remolc en tot moment.

El fre de mà proporciona seguretat addicional per aturar-se en qualsevol situació. A més, la capota 3 en 1 protegeix contra insectes, sol i esquitxades, pensant en la comoditat del nen. Quan no es necessita, la capota es guarda en un compartiment integrat, evitant que faci nosa.

El remolc de Lidl rebaixat a la meitat

El remolc de Lidl suporta fins a 35 kg de càrrega, cosa que permet portar un nen petit i una mica d’equipatge. Les mesures són de 112 x 61 x 106 cm, i es pot plegar fàcilment en acabar el passeig. El seu pes net és de 16,1 kg, però en mode entrenament es redueix a 15 kg, cosa que en facilita la manipulació.

Aquest model ve en un color blau oceà molt vistós, amb un disseny modern i elegant. Entre els accessoris inclosos hi ha rodes de 20 polzades, protectors de cap, banderí, llum posterior LED i deflectors. També incorpora una corretja amb enganxall de canvi ràpid, ideal per connectar el remolc a la bicicleta sense perdre temps.

L’interior de la cabina té detalls pensats per a l’organització, com bosses de xarxa amb velcro i una butxaca posterior. Així es poden guardar petits objectes o accessoris de manera pràctica i accessible. També compta amb reposacaps ajustable en alçada, augmentant el confort durant el passeig.

Lidl ha rebaixat aquest remolc a la meitat del seu preu habitual, quedant-se en 329,99 euros. Una opció interessant per a les famílies que busquen qualitat i funcionalitat a bon preu. Ve amb tot el necessari per començar a utilitzar-lo des del primer dia, sense necessitat de comprar accessoris extra.

