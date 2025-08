Aquest cosmètic de Mercadona val menys de 6 euros i deixa en evidència Sephora

Hi ha productes de Mercadona que no necessiten presentació, però aquest s'ha colat a tots els necessers sense fer soroll. És barat, ocupa poc espai i pot arreglar-te la cara en qualsevol moment del dia.

Mentre altres marques el venen com si fos or, Mercadona l'ofereix per un preu ridícul. Si aquest estiu et preocupa que el maquillatge no aguanti, aquest bàsic de Mercadona t'interessarà, i molt.

L'aliat de Mercadona per eliminar els brills del rostre aquest estiu

Qui cerca un acabat mat i natural sap que controlar els brills és un repte diari. Mercadona té a la seva secció de maquillatge un producte compacte que soluciona aquest problema. És senzill, efectiu i s'ha convertit en un dels imprescindibles de l'estiu.

Es tracta de les pols compactes matificants de Mercadona, dissenyades per segellar el maquillatge sense alterar-ne el color. La seva fórmula transparent permet reaplicar-les al llarg del dia sense saturar la pell. Així, pots mantenir un acabat impecable durant hores, fins i tot en climes càlids.

La textura sedosa d'aquestes pols de Mercadona és perfecta per aconseguir un efecte vellutat. Minimitza l'aparença dels porus i deixa la pell suau, sense marques ni residus visibles. Aplicar-les a la zona T, galtes o barbeta assegura un rostre lliure de brills.

Mercadona ofereix aquest producte dins la seva línia Deliplus a un preu de 5,40 euros. És una opció accessible i molt funcional, ideal per a qui cerca un maquillatge senzill però polit. A més, el seu format compacte facilita portar-lo sempre a mà per a retocs.

Pràctics, efectius i a un preu imbatible

El disseny compacte d'aquestes pols de Mercadona inclou mirall i borla, ideals per a retocs a qualsevol lloc. No necessites brotxes addicionals ni tècniques complexes d'aplicació. N'hi ha prou amb uns tocs suaus a les zones conflictives i l'acabat mat és immediat.

Un dels grans avantatges d'aquestes pols de Mercadona és la seva facilitat d'ús per a qualsevol nivell d'experiència. Tant si ets principiant com si cerques resultats professionals, funcionen a la perfecció. A més, pots reaplicar-les sense por que el maquillatge es quartegi o s'apelmesi.

L'acabat natural que proporcionen aquestes pols compactes de Mercadona és perfecte per a un look fresc. No alteren la base ni aporten pes al rostre, mantenint una sensació lleugera. Per això són tan populars en èpoques de calor, on la lleugeresa és fonamental.

Mercadona ven aquestes pols matificants per només 5,40 euros, cosa que les converteix en una opció molt competitiva. La seva relació qualitat-preu les fa destacar davant de productes de gamma alta. Sens dubte, són un dels secrets millor guardats a la secció de maquillatge de Mercadona.

