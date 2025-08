Acaba d'arribar a Lidl el set de piscina que buscava mitja Espanya: és una passada

Lidl ha tornat a fer-la grossa amb un invent que arriba just a temps per canviar el panorama estiuenc. La marca sap com sorprendre amb idees simples que revolucionen l'oci a casa sense esforç. Aquesta vegada, Lidl ha trobat la clau perquè les tardes a la piscina no tornin a ser com sempre.

No és casualitat que Lidl s'hagi convertit en el rei dels accessoris que eleven qualsevol pla casolà. La proposta d'aquest estiu combina diversió, enginy i un preu que sembla de broma. Lidl demostra un cop més que no cal gastar gaire per tenir el millor en el moment just.

Un joc perfecte per a la piscina

Lidl ha posat a la venda un set que transforma qualsevol piscina en un espai de jocs familiars. No cal tenir una piscina gran per aprofitar aquest accessori inflable. La clau és en el seu disseny compacte, que permet gaudir-ne fins i tot en espais reduïts.

El set està format per una porteria inflable i una cistella de bàsquet aquàtic. Ambdues estructures estan fabricades en vinil d'alta resistència, pensat per suportar l'ús continuat. A més, vénen acompanyades de dues pilotes per començar a jugar des del primer moment.

La porteria fa 137 centímetres de llarg, 66 d'ample i 58 d'alt, oferint una mida ideal per a partits improvisats. La cistella té un diàmetre de 59 centímetres i una alçada de 49, adaptant-se a qualsevol tipus de piscina. Són mesures estudiades per no ser una nosa mentre es juga.

El muntatge és extremadament senzill i no requereix eines ni habilitats especials. Només has d'inflar les peces i col·locar-les on vulguis dins la piscina. A més, Lidl ha inclòs un pedaç de reparació per si sorgeix algun petit forat amb l'ús.

El set de Lidl per animar la piscina

Un dels avantatges d'aquest set és la seva versatilitat a l'hora d'organitzar jocs. Pots alternar entre partits de waterpolo o competicions d'encistellar a la cistella. Tot depèn de l'espai disponible i de les ganes de moure's dins l'aigua.

Està recomanat per a infants a partir dels tres anys, però no es limita només al públic infantil. Els adults també poden gaudir de partides ràpides i competicions familiars. És un accessori que converteix qualsevol tarda a la piscina en un moment de diversió compartida.

El preu és un altre dels punts forts d'aquesta proposta, ja que Lidl l'ha rebaixat a 8,99 euros. Es tracta d'una oferta molt accessible, pensada per a qui busca un extra d'entreteniment sense gastar massa. És una oportunitat perfecta per afegir varietat als banys d'estiu.

Aquests petits accessoris són els que marquen la diferència a les piscines domèstiques. Afegeixen dinamisme i permeten organitzar jocs de manera espontània sense dependre d'instal·lacions esportives. Lidl segueix apostant per productes pràctics i econòmics per gaudir de l'estiu en família.

Preus i ofertes actualitzats el dia 03/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis