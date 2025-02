Walmart pren una decisió d'última hora amb els ous arran del que ha passat a Costco

Walmart també es mou com ja han fet els seus rivals. El preu dels ous continua augmentant als Estats Units. L'escassetat ha portat els supermercats a imposar restriccions en la compra. Ara, Walmart ha pres una decisió que afecta els seus clients.

La crisi va començar amb el brot de grip aviària, que va obligar a sacrificar milions de gallines al país. Com a conseqüència, el subministrament es va reduir dràsticament i els preus van pujar. Davant aquesta situació, Costco i Whole Foods van establir límits en la compra d'ous. Ara, Walmart s'ha unit a la llista de minoristes amb restriccions.

Walmart anuncia límits com en altres supermercats

Un portaveu de Walmart va confirmar a Business Insider que la cadena ara permet la compra de només dos paquets de 60 ous per client. Això busca evitar que alguns comprin grans quantitats i altres es quedin sense producte.

Walmart no és l'únic amb aquesta mesura. Costco i Whole Foods ja havien imposat un límit de tres paquets d'ous per dia. Trader Joe’s ha estat encara més estricte, permetent només una dotzena per client.

“Esperem que aquests límits ajudin a garantir que la major quantitat possible dels nostres clients puguin comprar-los quan visitin Trader Joe’s”, va dir l'empresa a Fox Business.

Compres de pànic en supermercats

La preocupació per l'escassetat ha generat compres compulsives. En alguns supermercats, els clients han buidat les prestatgeries en pocs minuts.

Un vídeo viral va mostrar compradors de Costco omplint els seus carretons amb ous. En menys de 10 minuts, l'estoc de la botiga es va esgotar. Aquestes escenes reflecteixen la por dels consumidors a no trobar el producte en la seva pròxima compra.

A Chicago, clients d'Aldi van reportar que diverses botigues també estan limitant la compra d'ous a dues dotzenes per persona.

Publix, encara que no ha imposat restriccions, va reconèixer que les seves botigues estan tenint problemes per abastir-se. “Els productes en aquesta secció tenen disponibilitat limitada”, va declarar l'empresa a CNN, assegurant que busquen solucionar la situació el més aviat possible.

Preus en augment i conseqüències

El cost dels ous ha assolit nivells històrics. Segons el Departament d'Agricultura dels EUA (USDA), al desembre de 2024, una dotzena costava $4.15 en algunes zones.

L'USDA va advertir que la situació podria empitjorar el 2025. S'estima que els preus augmentin fins a un 20% més a causa de l'escassetat.

“El subministrament d'ous continua sent limitat i inconsistent en molts mercats minoristes, cosa que ha portat els supermercats a restringir la compra per estendre el seu inventari disponible”, va explicar l'agència.

L'augment de preus també ha afectat la indústria restaurantera. Waffle House va anunciar un recàrrec de 50 cèntims per ou en els seus menús.

“Els consumidors i restaurants estan prenent decisions difícils”, va indicar la cadena. “Estem monitorant contínuament el preu dels ous i ajustarem o eliminarem el recàrrec segons ho permetin les condicions del mercat”.

El robatori d'ous: una nova tendència

El problema de l'escassetat ha generat fins i tot delictes. A Pennsilvània, un grup de lladres va robar aproximadament 100,000 ous d'un camió de distribució. S'estima que la mercaderia tenia un valor de $40,000.

Aquest tipus de robatoris reflecteixen l'impacte econòmic de la crisi. Amb preus en augment i un subministrament inestable, tant minoristes com consumidors han d'adaptar-se.

El que ve per a Walmart i els seus clients

A mesura que la crisi avança, Walmart i altres minoristes continuaran monitorant la situació. Depenent de la disponibilitat del producte, podrien ajustar les seves polítiques de venda.

Per ara, les restriccions continuaran vigents. Els compradors han d'estar preparats per a preus elevats i menys disponibilitat en els pròxims mesos.