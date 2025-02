Salten les alarmes als EUA: La famosa cadena de moda que tancarà botigues en 22 estats

Una de les cadenes de grans magatzems més conegudes dels Estats Units ha decidit fer un gir radical a la seva estratègia comercial. Amb dècades de presència al mercat, ha anunciat el tancament de desenes de botigues al llarg del país. Aquesta mesura ha estat presa com a part d'un pla anomenat "A Bold New Chapter", dissenyat per afrontar els reptes que enfronta l'empresa.

La notícia ha causat gran enrenou en el sector del retail, especialment perquè es tracta d'una de les firmes més emblemàtiques del país. Si bé Macy's ha estat clau en el comerç nord-americà, la cadena ha enfrontat una caiguda en les seves vendes en els últims anys. Aquest pla de tancaments busca adaptar-se a un mercat que ha canviat de manera significativa.

Macy's reconeix que aquests tancaments són només el començament

Segons declaracions de l'empresa, el tancament d'aquestes 66 botigues és només el principi d'una reestructuració més gran. L'objectiu és reduir la seva presència física per centrar-se en les botigues més productives. D'acord amb Macy's, els tancaments afectaran botigues de diferents formats, incloses aquelles dedicades a mobles i les botigues Backstage, que són part de la seva estratègia de vendes més assequibles.

Macy's ha declarat que aquesta decisió permetrà millorar l'eficiència operativa i la rendibilitat. L'empresa continuarà apostant per les seves marques de luxe, amb la intenció de reforçar els 350 punts de venda que consideren més rendibles. Aquest canvi d'enfocament es presenta com una resposta a la competència creixent, especialment de la moda ràpida i les botigues en línia.

Aquest tipus de reestructuració no és nou a Macy's, en el passat, la companyia ja havia tancat algunes de les seves botigues en el marc d'una estratègia similar. L'última gran ronda de tancaments, que va ocórrer abans de la pandèmia, va resultar en la reducció d'aproximadament el 20% de les seves botigues. No obstant això, amb el pas dels anys, el desafiament de mantenir-se rellevant en un mercat canviant s'ha tornat encara més complex.

La situació del sector de grans magatzems

Aquest ajust en les operacions de Macy's no és un cas aïllat dins del sector. Grans noms dels magatzems nord-americans han lluitat per mantenir-se a flotació davant les noves tendències de consum. Els canvis en les preferències dels compradors i l'augment de les compres en línia han pressionat moltes botigues tradicionals a replantejar el seu negoci.

Al llarg dels últims anys, diverses cadenes històriques, com Sears i JCPenney, també han tancat les portes. La indústria dels grans magatzems ha experimentat una reestructuració general, amb un nombre creixent de fallides i tancaments. Macy's ha estat una de les últimes a sumar-se a aquesta tendència, buscant adaptar-se als canvis del mercat i mantenir-se competitiva.

A més dels tancaments, Macy's ha anunciat que començarà liquidacions dels seus productes a les botigues afectades a partir de gener. Les rebaixes duraran entre 8 i 12 setmanes, i s'aplicaran a totes les botigues. Excepte a les dedicades exclusivament a mobles i a les que operen com a Backstage, on els descomptes començaran al febrer.

Aquesta reestructuració arriba en un moment delicat per a la cadena, que necessita redefinir la seva presència per sobreviure i prosperar en un entorn competitiu. No obstant això, la firma confia que aquest enfocament renovat, prioritzant els punts de venda més rendibles i l'oferta de luxe, els permetrà mantenir-se com una marca rellevant.