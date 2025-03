Walmart confirma els rumors d'última hora: 300 milions de dòlars

El Walton Family Holdings Trust, un dels principals accionistes de Walmart Inc. (NYSE: WMT), va realitzar una important venda d'accions de l'empresa. Segons una recent presentació davant la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC), la transacció es va dur a terme entre el 3 i el 5 de març de 2025.

En total, es van vendre 2.821.510 accions del gegant minorista. Els preus de venda van oscil·lar entre 94,7854 i 99,0056 dòlars per acció, la qual cosa va resultar en un valor aproximat de 307,5 milions de dòlars.

L'impacte en la participació de la família Walton

Malgrat aquesta venda, la família Walton continua mantenint una posició rellevant a Walmart. Després de la transacció, el Walton Family Holdings Trust conserva 591.537.005 accions.

La participació de la família continua sent un factor clau en l'estructura de propietat de Walmart. Aquest tipus d'operacions és observat de prop pels inversors, ja que pot influir en la percepció del mercat sobre l'empresa.

El rendiment de Walmart en l'últim any

Les accions de Walmart han mostrat un sòlid rendiment. En l'últim any, ha registrat un creixement del 62%, consolidant la seva posició en el sector minorista.

Segons InvestingPro, Walmart manté una qualificació de salut financera general BONA. Això indica que l'empresa continua amb un rendiment operatiu estable, la qual cosa reforça la confiança dels inversors.

Estratègies i aliances recents

Més enllà de les vendes d'accions, Walmart continua avançant en diverses iniciatives estratègiques. Recentment, la companyia va celebrar 20 anys de col·laboració amb Feeding America, reforçant el seu compromís amb la lluita contra la fam als Estats Units.

A través de la seva campanya anual “Fight Hunger. Spark Change.”, Walmart i Sam’s Club han donat més de 4.082.331 tones d'aliments i aportat prop de 271 milions de dòlars per combatre la inseguretat alimentària al país.

Anàlisi dels experts sobre Walmart

Diverses firmes d'anàlisi han ajustat les seves previsions sobre Walmart en funció del seu rendiment financer i les seves perspectives de creixement.

UBS va elevar el preu objectiu de les accions a 112 dòlars, mantenint una recomanació de Compra. Va destacar l'augment en la quota de mercat i el creixement en negocis alternatius.

TD Cowen va fixar un nou preu objectiu de 115 dòlars, ressaltant l'enfocament estratègic de Walmart en àrees d'alt marge com el marketplace i la publicitat.

RBC Capital, per contra, va reduir el seu preu objectiu a 107 dòlars. Va argumentar que les previsions per a l'any fiscal 2026 no van complir amb les expectatives del mercat, encara que va mantenir una qualificació de Rendiment Superior.

BMO Capital continua veient un futur prometedor per a Walmart. Manté la seva recomanació de Rendiment Superior amb un preu objectiu de 110 dòlars, destacant l'expansió digital i el creixement en serveis de lliurament el mateix dia.

Perspectives per a Walmart

Malgrat la recent venda d'accions per part de la família Walton, Walmart continua enfocant-se en el seu creixement. La seva estratègia de diversificació i digitalització, juntament amb la confiança de diversos analistes, reforcen la seva posició en el mercat.

Amb aquests moviments, l'empresa busca enfortir la seva presència en sectors clau i continuar sent un líder en la indústria minorista a nivell global.