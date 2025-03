Les dues millors cadenes de pizza dels Estats Units tanquen més de 200 restaurants

El sector del menjar ràpid segueix afrontant un escenari complicat. L'augment en els costos operatius ha obligat a grans cadenes a prendre decisions dràstiques per mantenir la seva rendibilitat. Segons l'Associació Nacional de Restaurants, entre 2019 i 2024, el preu dels aliments va pujar un 29%. A més, els costos laborals van augmentar un 31%.

En aquest context, companyies com Domino’s Pizza i Pizza Hut han optat per reduir el seu nombre d'establiments. Ambdues marques busquen optimitzar la seva xarxa de locals i adaptar-se a les noves condicions del mercat.

Domino’s Pizza tanca més de 200 locals

Domino’s Pizza ha decidit tancar més de 200 botigues el 2025 com a part de la seva estratègia de reestructuració. La companyia va confirmar que eliminarà 205 punts de venda, dels quals 172 estan al Japó. Aquests tancaments es realitzaran entre abril i juny d'aquest any.

L'empresa va explicar que el creixement experimentat durant la pandèmia no va ser sostenible en tots els casos. Algunes obertures van resultar poc rendibles sota el seu model actual. “Eliminar aquestes botigues enfortirà la nostra xarxa”, va indicar la companyia en el seu comunicat.

Malgrat la reducció de locals, Domino’s segueix liderant el mercat de les pizzeries als Estats Units. Actualment, compta amb més de 5,600 locals en aquest país i prop de 15,000 en 90 mercats internacionals. La reestructuració busca garantir el seu creixement a llarg termini i millorar l'eficiència operativa.

Pizza Hut també afronta ajustos en el seu negoci

Una altra gran cadena afectada pel complicat panorama econòmic és Pizza Hut. En els últims anys, la companyia ha implementat canvis importants en la seva estructura operativa per millorar la seva rendibilitat.

El 2022, l'empresa va tancar 25 locals propis a Espanya i va aplicar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERE). Aquesta mesura va afectar aproximadament 300 treballadors. La decisió tenia com a objectiu transformar el model de negoci al país i operar sota un esquema 100% franquiciat.

Al gener de 2025, Food Delivery Brands, empresa que maneja les marques Telepizza i Pizza Hut, va anunciar el tancament de les seves operacions a Xile. A més, va sol·licitar la fallida a causa del complex entorn econòmic i financer en aquest mercat. La companyia va explicar que ara se centrarà en enfortir la seva presència a Europa.

Noves estratègies per al futur

Malgrat els tancaments, Pizza Hut segueix explorant noves oportunitats per mantenir-se competitiva. Al desembre de 2024, la cadena va inaugurar un innovador concepte de restaurant a Plano, Texas. Aquest establiment incorpora tecnologia avançada, com quioscos d'autoservei i armaris per a recollida de comandes. També compta amb el primer servei d'autoservei de la marca.

Per la seva banda, Domino’s Pizza estima que els tancaments generaran un estalvi anual de 15,5 milions de dòlars. L'empresa també projecta ingressos d'entre 10 i 12 milions de dòlars abans d'interessos i impostos (EBIT).

Mark van Dyck, CEO de la companyia, va explicar que l'empresa està actuant amb rapidesa per adaptar-se als canvis del mercat. “Quan vaig assumir aquest càrrec fa tres mesos, vaig dir que actuaríem de manera decisiva per remodelar el nostre negoci. On es requereix un canvi, estem actuant amb rapidesa i transparència”, va afirmar.

Un sector en transformació

El tancament de locals no és exclusiu de Domino’s i Pizza Hut. Altres cadenes de menjar i grans botigues minoristes han pres mesures similars. Empreses com TGI Fridays, Denny’s, Red Lobster i Joann Fabrics han reduït el seu nombre d'establiments en els últims mesos.

El sector retail també ha estat colpejat per la crisi econòmica. Gegants com Macy’s, Walgreens, Kohl’s i Family Dollar han tancat centenars de botigues per ajustar les seves operacions.

A mesura que la indústria segueix evolucionant, les empreses han de trobar noves estratègies per mantenir la seva competitivitat. La digitalització i l'optimització de costos semblen ser el camí que moltes companyies estan prenent per assegurar la seva sostenibilitat en el futur.