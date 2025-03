Ni nevera ni congelador: El truc de Lidl perquè el menjar aguanti molt de temps

Avui dia, la conservació dels aliments és clau per aprofitar al màxim les nostres compres i no sumar desaprofitaments. Lidl ho sap, i per això ha llançat un dispositiu que promet ser una gran ajuda a la cuina. Amb funcions avançades, facilitat d'ús i un disseny còmode, aquest electrodomèstic farà que els teus aliments durin més temps i conservin les seves aromes.

Funcions pensades per a la comoditat de la llar

L'envasadora al buit de Lidl està dissenyada per oferir-te una experiència de conservació d'aliments còmoda i eficient. Una de les seves funcions més destacades és l'opció "Wet", perfecta per a aliments humits que requereixen un segellat més delicat. A més, si ets dels que prefereixen mantenir la suavitat de certs aliments, la funció "Soft" fa possible segellar-los sense danyar-los.

A més, aquest model d'envasadora és compatible amb bosses de fins a 30 cm d'ample, cosa que amplia les possibilitats d'ús. Pots segellar tant aliments grans com petits, adaptant-se a les teves necessitats. No importa si són carns, verdures o formatges, amb aquesta envasadora al buit tindràs sempre l'opció correcta per mantenir-los frescos.

El disseny d'aquesta envasadora al buit no només és eficient, sinó que també s'ha pensat per facilitar la vida de qui la utilitza. Compta amb una safata per a líquids que es pot desmuntar i col·locar al rentaplats, cosa que redueix el temps de neteja després de cada ús. A més, l'aparell està dotat de pilots lluminosos que indiquen l'estat del procés de segellat, sent més senzill saber quan està llest.

Les potes antilliscants també ofereixen estabilitat a l'aparell durant l'ús, evitant qualsevol accident. I per fer-la encara més convenient, té un sistema d'emmagatzematge per als cables, cosa que ajuda a mantenir la teva cuina ordenada.

Accessoris inclosos per a una major versatilitat

El millor d'aquesta envasadora al buit és que ve amb tots els accessoris necessaris per aprofitar-la al màxim. Inclou una junta de recanvi, un rotlle de film de 3 metres i tres adaptadors de vàlvula de buit. Aquests accessoris et permetran envasar diferents tipus de bosses, carmanyoles i fins i tot altres envasos resellables.

Aquests detalls fan que el producte sigui altament versàtil. I és que et permet no només segellar aliments, sinó també coure'ls al buit. Aquesta és una tècnica culinària que conserva els nutrients i sabors dels aliments, ideal per a qui gaudeix de la cuina gourmet.

Si ja t'has convençut dels avantatges d'aquest producte, hi ha més raons per adquirir-lo avui mateix. L'envasadora al buit de Lidl té un preu promocional de 19,99 euros, un preu reduït comparat amb el que habitualment sol tenir. Lidl ha aconseguit combinar qualitat, funcionalitat i preu en un sol producte, assegurant que tothom pugui gaudir dels seus beneficis.

L'envasadora al buit de Lidl és una eina indispensable a la cuina. Amb funcions innovadores, un disseny fàcil d'usar i una oferta irresistible, es presenta com una gran opció. Ideal per a qui busca optimitzar la conservació dels seus aliments i aprofitar al màxim cada compra.

Preus i ofertes actualitzats el dia 14/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis