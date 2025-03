Alerta a JP Morgan: comunicat urgent que afecta milers d'americans

El mercat laboral evoluciona i moltes empreses han canviat els seus processos de selecció de personal. Amb la tecnologia actual, els procediments digitals per contractar personal s'han massificat. Encara que això brinda més accessibilitat als aspirants, també ha donat lloc a un augment de les estafes laborals.

JP Morgan, un dels bancs més importants d'Amèrica, aplica la selecció de personal en forma digital. Recentment, l'entitat bancària ha emès una alerta pública sobre certs problemes als quals s'ha vist enfrontada amb el reclutament. És per això que ha publicat informació molt rellevant perquè, els qui postulen, estiguin atents.

JP Morgan aclareix el seu procés de reclutament

En la seva alerta oficial, JP Morgan va aclarir les pràctiques legítimes que segueixen durant el reclutament. El banc va emfatitzar que mai demana als candidats que paguin diners per avançat ni que proporcionin informació financera personal durant les entrevistes. Tampoc realitzen entrevistes a través de plataformes de xarxes socials, tota comunicació legítima prové de correus electrònics oficials o de la seva pàgina web d'ocupació.

JP Morgan també va tranquil·litzar els ciutadans, assegurant que qualsevol entrevista serà un procés formal dut a terme a través dels canals adequats. Els candidats poden esperar ser contactats mitjançant una adreça de correu electrònic oficial de JP Morgan. Els candidats han de tenir precaució si reben missatges no sol·licitats o peticions de diners durant el procés de contractació.

JP Morgan: ensenya a protegir-se de les estafes de reclutament

JP Morgan recomana a tots els que apliquin a les ofertes que estiguin alerta davant aquestes activitats fraudulentes. Suggereix que prenguin mesures immediates si sospiten que alguna cosa no està bé. Si alguna vegada se't demana enviar diners, compartir detalls personals sensibles o proporcionar informació del teu compte bancari com a part del procés de reclutament, és un senyal d'advertència.

Per a més seguretat, JP Morgan aconsella als aspirants verificar sempre les ofertes de treball visitant la seva pàgina oficial d'ocupació. I assegurant-se que qualsevol comunicació coincideixi amb els seus mètodes de contacte oficials. El banc també recomana estar atent a senyals de legitimitat, com ofertes de treball que incloguin detalls específics i proporcionin instruccions clares per aplicar.

Encara que les estafes són una trista realitat en el món digital d'avui, JP Morgan segueix compromès amb la protecció dels seus candidats i amb garantir un procés de selecció segur. L'advertència pública és només un dels passos que estan prenent per evitar que els cercadors d'ocupació caiguin en aquestes estafes.