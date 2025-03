Aldi confirma una notícia urgent: als Estats Units i tot el món

Aldi ha adoptat una mesura que ja no sorprèn a molts dels seus clients a Europa, però que està causant enrenou als Estats Units. Des de fa temps, la cadena de supermercats requereix 25 cèntims per l'ús del carretó de compra, una política que als Estats Units genera curiositat. Aquesta petita tarifa té una explicació molt pràctica darrere, tant per a l'empresa com per als seus clients.

Encara que la mesura pugui semblar una molèstia per a alguns, té com a objectiu reduir els costos operatius d'Aldi i mantenir els seus preus baixos. El sistema no és nou, ja que Aldi l'ha implementat en diverses parts del món com a part del seu model de negoci.

L'estratègia d'Aldi que hi ha darrere del cobrament dels 25 cèntims

El principi darrere d'aquesta decisió és senzill. En cobrar una petita tarifa per l'ús del carretó, Aldi pot evitar haver de contractar més empleats per recollir els carretons als aparcaments. Això ajuda a reduir els costos d'operació i permet a la cadena seguir oferint productes a preus competitius.

Quan un client vol utilitzar un carretó, ha d'introduir una moneda de 25 cèntims per alliberar-lo. En finalitzar les seves compres i retornar el carretó, el client recupera la moneda. Aquest sistema no només ajuda la cadena a estalviar diners, sinó que també manté els aparcaments més ordenats, millorant l'experiència del client.

Alternatives si no tens la moneda

Si per alguna raó un client oblida portar els 25 cèntims, hi ha diverses solucions. En algunes botigues, els empleats poden proporcionar la moneda a qui la necessiti. També s'ha vist que en certs establiments, els compradors més solidaris deixen una moneda disponible per a la següent persona.

Això ha generat un ambient de cooperació entre els clients, que ha estat ben rebut per molts. De vegades, els treballadors d'Aldi tenen fins a U$D 5 disponibles en monedes per evitar que els clients enfrontin problemes. Aquesta flexibilitat ha demostrat que, encara que el sistema pugui semblar rígid, en realitat busca adaptar-se a les necessitats dels compradors.

Aldi: eficiència i preus baixos a nivell global

Fundada el 1946 pels germans Karl i Theo Albrecht a Alemanya, Aldi ha estat un model d'eficiència i preus baixos. El 1960, Aldi es va dividir en dos grups, Aldi Nord i Aldi Süd, per operar en diferents regions. Avui en dia, Aldi és una de les cadenes de supermercats més grans del món.

Als Estats Units, Aldi segueix la mateixa filosofia d'oferir productes d'alta qualitat a preus baixos. La seva política de cobrament pels carretons és només una de les moltes mesures implementades per reduir costos. Encara que aquesta estratègia pugui semblar inusual per a alguns, ha estat clau per a l'èxit de l'empresa en el mercat global.