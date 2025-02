Ningú ho esperava: els aliments que Espanya compra al Marroc, més enllà de la maduixa

En els últims anys, ha augmentat la presència de productes frescos, fruites i verdures d'origen marroquí als supermercats espanyols. Un preu molt més ajustat que amb els productes locals és una de les principals raons per les quals s'aposta per la importació. Les taronges i les maduixes del país veí són dos dels aliments que més hem importat.

Una situació que preocupa, sobretot després de saltar les alarmes per la presència d'Hepatitis A en algunes maduixes portades del Marroc. Aquesta situació posa en risc la salut pública, perquè el virus pot transmetre's fàcilment a través d'aliments contaminats. L'alerta va ser una crida d'atenció sobre la importància de garantir la seguretat alimentària, especialment en productes importats.

Amb tot, la veritat és que tant els mercats com les grans superfícies continuen omplint-se de productes arribats del nord d'Àfrica. Un exemple és el lluç, les síndries o els fruits secs. Productes com els tomàquets i pebrots marroquins, que també gaudeixen de gran popularitat pel seu preu competitiu, han estat sota el focus.

Les fruites i verdures més importades des del Marroc

I tot això a causa de l'ús de pesticides no permesos a la Unió Europea. Malgrat les alertes sanitàries com la de les maduixes, el Marroc continua sent un dels principals proveïdors de productes agrícoles per a Espanya. En la mateixa línia, el país exporta cítrics, com taronges i llimones, que complementen l'oferta espanyola, sobretot en èpoques d'alta demanda.

La síndria i el meló, per la seva banda, estan disponibles durant més temps gràcies al clima favorable marroquí, cosa que permet la seva comercialització fora de la temporada espanyola. Altres productes com ametlles, nous i olives també tenen una gran presència als mercats espanyols. El baix cost de producció i la mà d'obra més barata fan que aquests productes siguin una opció econòmica per a consumidors i empreses.

Si bé aquests productes poden ser una opció més assequible, és fonamental que els consumidors siguin conscients de tot el que comporten. Les normatives fitosanitàries menys estrictes al Marroc i la diferència en els estàndards de control respecte a la UE expliquen la reducció de preus. Ara bé, si el que vols és saber com distingir entre quins aliments són del país i quins són de fora podem donar-te algun truc.

El que cal saber sobre les importacions

El primer de tot és mirar les etiquetes, ja que haurien de posar la procedència de qualsevol aliment. En el cas de les taronges, les valències es caracteritzen per tenir una espècie de melic, tenir la pell llisa i un sabor més dolç. Paral·lelament, les maduixes es poden distingir per un codi de barres europeu (EAN) que consta de 13 dígits.

Els dos primers números indiquen el país on es va registrar el producte. Així, si les maduixes tenen un codi de barres que comença amb el número 84, sabem que provenen d'Espanya. Si el codi comença amb 611, significa que les maduixes són del Marroc.