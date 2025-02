Adeu refredats: Mercadona té per 3 euros el remei que fa anys que busques

La gola irritada pot ser un problema incòmode, especialment durant els mesos més freds. Si busques una solució efectiva i natural, Mercadona ha llançat un producte que podria ser just el que necessites. Amb ingredients que aporten un alleujament ràpid i durador, aquest remei és perfecte per combatre les molèsties de la gola.

Ingredients naturals per a un alleujament immediat a la teva gola

L'esprai de pròpolis de Mercadona està compost per una barreja d'ingredients naturals que actuen sinèrgicament per calmar i protegir la gola. El pròpolis, conegut per les seves propietats antibacterianes, antiinflamatòries i cicatritzants, és el protagonista d'aquest producte. La seva capacitat per reduir les infeccions i la irritació a la gola el converteix en un aliat ideal per combatre qualsevol molèstia en aquesta zona.

El producte també incorpora equinàcia, una planta que afavoreix l'activació del sistema immunològic, ajudant a prevenir infeccions. A més, l'eucaliptus s'afegeix a la fórmula amb les seves propietats balsàmiques, que actuen com un desinfectant natural, refrescant la gola i alleujant les irritacions. El liquen d'Islàndia, un altre component clau, és conegut pels seus efectes emol·lients, proporcionant suavitat a la mucosa de la gola.

Aquest esprai oral té una presentació en pot de 20 ml, fàcil d'usar i molt còmode per portar a la bossa. Es recomana aplicar entre 4 i 6 polvoritzacions al dia directament a la boca, segons les necessitats. La simplicitat de la seva aplicació fa que sigui una opció molt pràctica per a les persones que busquen alleujar la seva gola de manera ràpida i senzilla.

Amb un preu assequible de 3,60 euros, aquest esprai de pròpolis de Mercadona és una excel·lent opció per a aquells que busquen solucions naturals. Combatràs les molèsties de gola sense haver de recórrer a medicaments més costosos o complicats. La seva fórmula efectiva i econòmica el converteix en un producte imprescindible en la medicina casolana de moltes persones.

Com aprofitar al màxim l'esprai de pròpolis per a la teva gola

L'ús de l'esprai de pròpolis de Mercadona és molt senzill, però per obtenir els millors resultats, és important seguir algunes recomanacions. Primer, assegura't d'agitar bé el flascó abans de cada ús perquè els ingredients es barregin correctament. Després, realitza les polvoritzacions a la part posterior de la gola, on normalment s'acumulen les molèsties.

El producte és apte per a persones majors de 12 anys i és especialment útil durant els canvis d'estació. És a dir, quan les infeccions respiratòries i les irritacions de gola solen ser més freqüents. La seva capacitat per alleujar ràpidament la inflamació i la sequedat de la gola el converteix en un excel·lent company per a aquells que pateixen aquestes molèsties durant l'hivern.

Encara que l'esprai és un remei natural, es recomana consultar amb un metge abans del seu ús si tens alguna condició preexistent o prens medicació. Això garanteix que el producte s'utilitzi de la forma més segura i adequada a les teves necessitats. A més, s'ha d'evitar el seu ús durant l'embaràs i la lactància.

Aquest esprai és una excel·lent opció per a aquells que busquen un remei natural i accessible per a les molèsties de la gola. Gràcies a la seva fórmula amb pròpolis, equinàcia, eucaliptus i liquen d'Islàndia, l'esprai de Mercadona s'ha convertit en un producte molt popular. Sobretot entre els consumidors que desitgen alleujar la seva gola de manera efectiva i assequible.

Preus i ofertes actualitzats el dia 16/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis