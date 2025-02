Mercadona té el producte que tant de temps portava buscant: exquisit i molt barat

L'arròs és un aliment bàsic en moltes cuines, i triar la varietat adequada pot marcar la diferència en les teves preparacions. L'arròs vaporitzat de Mercadona es destaca per les seves propietats úniques que el fan ideal per a diverses receptes. Aquest tipus d'arròs, sotmès a un procés especial de vaporització, ofereix avantatges significatives en sabor, textura i valor nutricional.

Així és l'arròs que no es passa de Mercadona

L'arròs vaporitzat de Mercadona s'obté mitjançant un procés que sotmet l'arròs amb closca a un remull a 60 °C, seguit d'una forta pressió de vapor. Aquest mètode elimina part del midó, conservant les vitamines i minerals que els arrossos tradicionals perden durant el seu poliment. Com a resultat, l'arròs manté un color daurat similar al de l'arròs integral, afavorint la funció digestiva.

Un dels principals avantatges d'aquest arròs és que, en cuinar-se, no es passa ni s'enganxa, quedant els grans sempre solts. Això el converteix en l'elecció perfecta per a amanides, guarnicions i menjars per portar o guardar, ja que manté la seva textura amb el temps i no s'apelmaça.

A més, en haver reduït part del midó, l'arròs vaporitzat no absorbeix tants greixos com l'arròs convencional, cosa que el fa més saludable. Té el mateix valor nutritiu que l'arròs blanc, però amb un menor contingut en midó.

Aquest arròs es presenta en paquets d'1 quilogram, cosa que el fa convenient per a famílies o per a aquells que cuinen en grans quantitats. El seu preu és d'1,67 euros, oferint una excel·lent relació qualitat-preu.

Aquest arròs permet realitzar múltiples receptes

L'arròs vaporitzat de Mercadona és una excel·lent font d'energia, proporcionant aproximadament 345 calories per cada 100 grams. A més, conté 7,9 grams de proteïnes i 76 grams d'hidrats de carboni, sent una opció nutritiva per acompanyar els teus plats.

La reducció del midó en aquest arròs no només millora la seva textura en cuinar-se, sinó que també contribueix a un menor índex glucèmic. Això significa que l'arròs vaporitzat té un menor impacte en els nivells de sucre en sang, sent una opció més adequada per a persones que busquen controlar la seva ingesta de carbohidrats.

La versatilitat de l'arròs vaporitzat permet incorporar-lo en una àmplia varietat de receptes, des de plats tradicionals com paelles i arrossos caldosos fins a amanides fredes i bowls d'arròs. La seva capacitat per mantenir una textura solta i no apelmaçar-se el fa ideal per a preparacions que requereixen un arròs solt i esponjós.

Incorporar l'arròs vaporitzat de Mercadona en la teva dieta és una forma senzilla de gaudir d'un aliment nutritiu i versàtil. El seu procés de vaporització conserva nutrients essencials i millora la seva digestibilitat, oferint una opció saludable i deliciosa per als teus àpats diaris.

