Adeu nevera: Carrefour sorprèn amb una novetat per conservar el teu menjar amb èxit

Si estàs buscant una solució eficient per emmagatzemar els teus aliments de manera ordenada, el congelador horitzontal de Carrefour és una excel·lent opció. Amb el seu disseny pràctic i la seva capacitat ajustada, aquest electrodomèstic és ideal per a aquells que necessiten més espai per congelar productes. La seva versatilitat i facilitat d'ús el converteixen en una opció atractiva per a qualsevol llar.

Pots utilitzar-lo tant de congelador com de nevera

Aquest congelador horitzontal de Carrefour compta amb el sistema Dual System. Aquest permet canviar el rang de temperatura per utilitzar-lo com un frigorífic quan sigui necessari. Aquesta versatilitat el converteix en una excel·lent opció per a aquells que busquen adaptabilitat i funcionalitat en un sol electrodomèstic.

El congelador inclou la funció Fast Freezing, que permet congelar els aliments ràpidament, cosa que ajuda a mantenir la seva frescor i nutrients intactes. Aquesta funció és especialment útil quan s'emmagatzemen aliments acabats de comprar o cuinar. El congelador també ve amb un cistell auxiliar que facilita l'organització interna i permet accedir als productes de manera més eficient.

Quant a l'eficiència energètica, aquest model té una classe energètica A+, cosa que significa que és relativament econòmic d'operar. Amb un consum energètic moderat, permet gaudir d'un rendiment eficient sense disparar les despeses d'electricitat. Aquest aspecte el converteix en una opció atractiva per a aquells que busquen estalviar tant en la compra com en el seu funcionament diari.

Carrefour ofereix un electrodomèstic de gran utilitat

Amb 98 litres de capacitat, aquest congelador ofereix un ampli espai per emmagatzemar tot tipus d'aliments congelats. La seva mida compacta (86 x 53 x 56 cm) permet ubicar-lo fàcilment en qualsevol racó de la casa, ja sigui a la cuina o al garatge, sense ocupar massa espai. Això el converteix en una excel·lent opció per a habitatges amb espais limitats.

Aquest congelador és ideal per a aquells que compren grans quantitats de productes i necessiten un lloc adequat per emmagatzemar-los durant un llarg temps. Els aliments emmagatzemats en aquest congelador mantindran el seu sabor i nutrients durant molt més temps, cosa que permet reduir el malbaratament i tenir-los sempre disponibles. A més, el sistema de congelació ràpida ajuda a preservar la textura i la qualitat dels productes.

El preu rebaixat de 159 euros fa que aquest congelador horitzontal sigui una opció molt competitiva al mercat. Amb les seves característiques i beneficis, és una excel·lent relació qualitat-preu, permetent als consumidors gaudir d'un electrodomèstic funcional i eficient sense un gran desemborsament. En comparació amb altres models, ofereix una excel·lent capacitat d'emmagatzematge a un preu assequible.

Aquest congelador horitzontal és perfecte per a aquells que busquen una solució pràctica i accessible per conservar els aliments. A més, el seu disseny i funcionalitat fan que sigui una peça essencial en qualsevol llar que valori la comoditat. I sobretot l'estalvi en la conservació d'aliments.

