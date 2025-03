Adeu cinema: Carrefour té a preu de riure l'aparell que tothom necessita a casa

Carrefour ha llançat una oferta que està causant sensació entre els amants de la tecnologia. És un dispositiu pensat per transformar la forma en què gaudeixes de l'entreteniment a casa. Amb un preu especial fins al pròxim dimarts, es presenta com una oportunitat difícil de deixar passar.

Qualitat d'imatge impressionant per a la teva llar

Aquest dispositiu destaca per la seva capacitat per oferir imatges nítides i vibrants. Compta amb una làmpada de 9.000 lúmens i 260 ANSI lúmens, la qual cosa garanteix una projecció clara fins i tot en ambients amb una mica de llum. La resolució Full HD 1920×1080 assegura detalls precisos en cada escena, mentre que el contrast 3000:1 proporciona negres profunds i colors vius.

La versatilitat en la mida de projecció és un altre dels seus punts forts, ja que permet projectar imatges des de 38" fins a 160", adaptant-se a diferents espais i necessitats. La distància de projecció varia entre 1,3 i 5,2 metres, sent 3,5 metres la distància òptima per a una pantalla de 106". A més, inclou una pantalla de fons blanc de 100" per millorar la qualitat de la imatge projectada.

La correcció manual de la imatge vertical de ±15º facilita la instal·lació i ajust del dispositiu. Això permet obtenir una imatge perfectament alineada sense importar la posició del projector. Aquestes característiques fan d'aquest equip una opció ideal per a aquells que busquen qualitat i funcionalitat en un sol producte.

No hauràs de preocupar-te per si et durarà o no. La tecnologia LED utilitzada en aquest equip ofereix una vida útil de la bombeta de fins a 50.000 hores, assegurant entreteniment durant anys. Un altre punt a favor és que el pots trobar fins dimarts a Carrefour a un preu rebaixat de 157,99 euros.

Connectivitat i funcionalitats avançades

Incorpora WiFi que permet connectar dispositius Android i iOS de forma sense fils i és compatible amb Chromecast. Els usuaris d'Android poden gaudir de plataformes de streaming com Netflix, HBO i Amazon Prime directament des del projector. Els usuaris d'iOS poden reproduir vídeos de YouTube mitjançant la connexió WiFi.

Aquest projector també compta amb múltiples opcions de connexió física. Disposa de dos ports HDMI, un port USB 2.0, ranura per a targetes TF, entrada AV IN i sortida d'àudio Jack. La inclusió de Bluetooth 5.0 facilita la connexió amb altaveus externs, millorant l'experiència d'àudio.

L'altaveu integrat de 5W ofereix un so clar i potent, adequat per a espais petits. No obstant això, la possibilitat de connectar altaveus externs mitjançant Bluetooth o la sortida d'àudio permet adaptar el sistema de so a les teves preferències. Aquesta flexibilitat en l'àudio assegura una experiència immersiva al veure pel·lícules o jugar videojocs.

El projector és compatible amb dispositius d'emmagatzematge de fins a 1000 GB, la qual cosa facilita la reproducció de contingut emmagatzemat localment. A més, inclou un comandament a distància per a un control còmode i senzill, permetent ajustar configuracions sense moure's del seient.

Preus i ofertes actualitzats el dia 18/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis