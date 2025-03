Adeu Leroy Merlin: aquest aparell de Lidl et soluciona la vida i val menys de 7 euros

Disposar d'una instal·lació elèctrica segura a l'exterior és fonamental per a jardins, terrasses o tallers. Comptar amb un dispositiu que ofereixi protecció contra la humitat i un ús eficient és clau per evitar riscos. Lidl ha incorporat al seu catàleg un producte dissenyat per garantir funcionalitat i seguretat en qualsevol entorn.

Seguretat i resistència en qualsevol entorn

Aquesta regleta de Lidl està dissenyada per al seu ús a l'exterior gràcies a la seva protecció IP44, que la fa resistent a esquitxades. Això permet connectar dispositius sense preocupar-se per la humitat o la pols, oferint més tranquil·litat. La seva construcció robusta i materials de qualitat la converteixen en una opció duradora i fiable.

Un dels seus elements clau és el seu sistema de tancament automàtic en els quatre endolls, evitant el contacte accidental. Aquesta característica impedeix l'entrada de brutícia i protegeix contra possibles accidents elèctrics. A més, les tapes abatibles reforcen la seguretat en mantenir les connexions cobertes quan no estan en ús.

Per facilitar el seu ús en qualsevol moment del dia, la regleta compta amb un interruptor d'encesa/apagada il·luminat. Això permet identificar fàcilment si està en funcionament i ajuda a controlar el consum d'energia. El seu disseny compacte la fa fàcil de col·locar en diferents àrees sense ocupar massa espai.

Gràcies a la seva potència de 3680 W, aquesta regleta és capaç de suportar l'ús simultani de diversos dispositius elèctrics. Des d'eines de jardí fins a equips d'il·luminació, la seva capacitat permet una gran versatilitat sense comprometre el rendiment.

Versatilitat i facilitat d'instal·lació a Lidl

Aquesta regleta de Lidl no només és útil per a exteriors, sinó que també és perfecta per a interiors. Pot emprar-se en tallers, garatges o qualsevol espai on es necessiti una connexió segura i resistent. El seu disseny funcional i protecció addicional la converteixen en una de les millors opcions del mercat.

Un altre dels seus punts forts és el seu cable de 2 metres, que proporciona més flexibilitat per col·locar-la en el lloc més convenient. Això permet adaptar la seva instal·lació a diferents espais sense necessitat d'utilitzar allargadors addicionals. El seu sistema d'ancoratge facilita la seva fixació en parets o terres, assegurant estabilitat en qualsevol superfície.

El preu d'aquesta regleta és un dels seus majors atractius. Per només 6,99 euros, Lidl ofereix un producte que combina seguretat, resistència i facilitat d'ús. El seu cost assequible la converteix en una opció ideal per a aquells que busquen una solució eficient sense gastar de més.

Si necessites un dispositiu fiable per connectar els teus equips a l'exterior, aquesta regleta de Lidl és una aposta segura. Amb la seva resistència a les condicions climàtiques, el seu disseny segur i el seu excel·lent preu, es converteix en una compra imprescindible. Des d'avui està disponible a totes les botigues de la cadena.

Preus i ofertes actualitzats el dia 03/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis