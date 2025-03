Avui arriba a Lidl l'aparell que portes tota la vida esperant: barat, et salva el dia

Cada vegada més persones busquen opcions pràctiques per mantenir el seu cabell arreglat sense dependre de perruqueries. Comptar amb una eina adequada a casa pot marcar la diferència en comoditat i estalvi. Lidl ha llançat un nou producte que promet resultats professionals amb facilitat d'ús.

Precisió i comoditat per a un tall professional

El tallacabells de Lidl destaca per la seva fulla d'acer inoxidable d'alta qualitat, dissenyada per oferir talls precisos i sense estrebades. El seu sistema Linear-Blade-Motion garanteix un lliscament suau, evitant enganxades al cabell. A més, incorpora una palanca d'ajust de fulla, que permet modificar la longitud del tall amb total precisió.

Aquest model compta amb un set de 16 peces, pensat per adaptar-se a diferents necessitats. Inclou 9 pintes guia codificades per colors, que faciliten la selecció de la longitud de tall, des d'1,5 mm fins a 25 mm. També incorpora 2 pintes addicionals per a un retall més precís als laterals.

El disseny ergonòmic del mànec de goma millora el control i l'adherència, assegurant un maneig còmode i estable. A més, la seva fulla de precisió de 0,5 mm permet realitzar acabats detallats en zones com patilles i clatell. La seva alimentació per cable garanteix un rendiment continu sense preocupar-se per la bateria.

Un kit complet amb accessoris imprescindibles

Un dels aspectes més destacats d'aquest tallacabells és la inclusió d'accessoris que completen l'experiència. A més de les pintes guia, el set incorpora tisores, pinta, raspall de neteja i raspall per al coll. D'aquesta manera, proporciona tot el necessari per a un tall de cabell a casa.

Aquests complements permeten mantenir el tallacabells en òptimes condicions després de cada ús. El raspall de neteja facilita l'eliminació de restes de cabell a les fulles, prolongant la seva vida útil. A més, la pinta i les tisores són eines clau per a aquells que busquen més precisió en els seus talls.

Gràcies al seu disseny intuïtiu, aquest tallacabells és ideal tant per a principiants com per a aquells que tenen experiència en el tall de cabell. El seu sistema de pintes codificades per colors simplifica la selecció de la longitud desitjada, fent el procés més ràpid i sense errors.

A partir d'avui, aquest tallacabells ColourCut HC5036 està disponible a les botigues Lidl a un preu rebaixat de 19,99 euros. Amb una combinació de precisió, versatilitat i facilitat d'ús, aquest dispositiu es converteix en una de les millors opcions. Especialment per a aquells que busquen un tall professional a casa sense gastar de més.

Preus i ofertes actualitzats el dia 03/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis