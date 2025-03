Arriba la felicitat a Mercadona: el producte de 95 cèntims que es ven com xurros

L'alimentació infantil és clau per al creixement i desenvolupament dels nadons. Introduir nous sabors i textures en la seva dieta és un procés que s'ha de fer amb cura, assegurant sempre ingredients de qualitat. Mercadona ha llançat un nou producte pensat per facilitar aquesta etapa als pares.

Un aliment pensat per a l'alimentació infantil

Aquesta papilla de Mercadona està dissenyada per a nadons a partir de sis mesos, moment en què comencen a provar nous aliments. La seva combinació de fruites variades amb galeta aporta una barreja perfecta de nutrients essencials. A més, la seva textura suau facilita la transició de la lactància als aliments sòlids.

Les fruites incloses en la seva recepta proporcionen vitamines i minerals essencials, fonamentals per al desenvolupament del nadó. La galeta, per la seva banda, incorpora hidrats de carboni que aporten energia i contribueixen a una dieta equilibrada. Aquesta barreja d'ingredients permet que el petit gaudeixi d'un sabor agradable mentre obté els nutrients que necessita.

L'envàs en què es presenta està pensat per fomentar l'autonomia del nadó. El seu format facilita que els més petits puguin subjectar-lo i consumir-lo sense ajuda. A més, és un producte ideal per portar a qualsevol lloc, ja que no requereix preparació prèvia.

Abans de consumir aquesta papilla, és recomanable agitar l'envàs per assegurar una textura uniforme. Aquest petit gest permet que el nadó gaudeixi d'una experiència més agradable i consistent amb cada presa.

Una opció nutritiva a un preu accessible

A més dels seus beneficis nutricionals, aquesta papilla destaca pel seu preu assequible. Mercadona l'ha llançat en envasos de 120 grams per tan sols 0,95 euros. Això permet als pares oferir als seus fills un aliment de qualitat sense que suposi una gran despesa.

Aquest producte es converteix en una alternativa perfecta per a un berenar ràpid i saludable. En no necessitar refrigeració abans d'obrir-se, és ideal per portar a la bossa o la motxilla del nadó. La seva practicitat el fa una excel·lent opció per a moments en què no es pot preparar menjar casolà.

Un altre avantatge d'aquesta papilla és la seva composició equilibrada, sense necessitat d'afegir sucres artificials. Això permet que el nadó gaudeixi del sabor natural de la fruita, fomentant hàbits alimentaris saludables des dels primers mesos.

Mercadona continua ampliant la seva gamma de productes infantils amb opcions pensades per facilitar la vida dels pares. La papilla de fruita variada amb galeta és una gran elecció per a aquells que busquen comoditat, qualitat i bon preu en l'alimentació dels seus fills.

Preus i ofertes actualitzats el dia 03/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis