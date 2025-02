Confirmat: Aquest és el supermercat barat que obrirà molt aviat a Tarragona

Tarragona es prepara per a l'arribada d'un nou supermercat que promet ser un dels més econòmics de la província. La construcció de l'establiment avança ràpidament i s'espera que obri durant el segon semestre de 2025. Aquest projecte és part d'una expansió més àmplia de la marca, que està guanyant terreny en diverses zones del país.

La ubicació triada per a aquest nou supermercat Family Cash és Campclar, al quilòmetre 1.158 de l'N-340. Aquesta zona ha estat seleccionada estratègicament per oferir comoditat als residents i atreure nous clients que busquen preus baixos i productes de qualitat.

Family Cash aterra a Tarragona amb un nou Family Park

El nou supermercat serà part d'un complex més gran, denominat Family Park. A més del Family Cash, aquest espai comptarà amb una superfície comercial de 3.700 metres quadrats, que albergarà una varietat de botigues i serveis. S'instal·laran 10 locals que oferiran productes i serveis complementaris, contribuint al dinamisme econòmic de la zona.

L'obertura, prevista per a finals d'aquest any, farà del Family Park un punt de referència per a tarragonins i visitants. A mesura que avança la comercialització de l'espai, ja s'han tancat acords amb importants operadors com JYSK, Joma, Fitness Park i MGI. Això portarà una gran oferta d'articles que aniran més enllà del que es troba al supermercat.

L'impacte de l'expansió de Family Cash a la regió

Aquest nou supermercat a Tarragona no serà l'únic de l'empresa a la província. Family Cash ja compta amb un altre establiment a Amposta, que va obrir les portes el maig de 2020. Aquesta és la segona botiga de la cadena a la província i forma part de la seva estratègia per expandir-se per la regió.

L'obertura a Tarragona, que se sumarà a altres obertures recents de la cadena, busca satisfer les creixents demandes dels consumidors a la zona. En aquest nou Family Cash, els clients trobaran una àmplia gamma d'articles a preus competitius, que inclouen aliments, electrodomèstics, articles de llar i tecnologia.

L'oferta comercial d'aquest nou Family Park complementarà la varietat de productes del supermercat. Els 10 locals addicionals atrauran més clients, oferint opcions que van des de la moda fins als serveis de fitness. A més, la proximitat a altres botigues i altres negocis generarà més trànsit, beneficiant tant els negocis del parc com els comerços propers.

A més d'això l'empresa continua creixent i recentment va inaugurar un nou supermercat a Toledo, al parc comercial Fusió. Aquest establiment té 4.058 metres quadrats i, igual que el de Tarragona, compta amb una gran varietat d'articles. A més, aquest nou supermercat inclourà una fleca-cafeteria, convertint-se en un lloc ideal per realitzar compres i fer una pausa.