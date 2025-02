Ni Lidl, Ni Mercadona: Aquest és el súper que obre una nova gran botiga a Espanya

El panorama de supermercats a Espanya està experimentant canvis importants. Noves cadenes continuen consolidant-se, mentre que les més conegudes amplien la seva presència a tot el país. Aldi, la cadena alemanya, continua amb la seva forta expansió i aviat obrirà noves botigues que portaran amb si una oferta interessant per als consumidors.

Encara que en els últims mesos hi ha hagut nombroses obertures, la nova botiga d'Aldi a Galícia està generant molta expectació. Aquesta obertura té un valor simbòlic, ja que marca l'arribada de la cadena a una nova zona on no havia estat tan present. Amb aquesta expansió, Aldi continua avançant en el seu objectiu de captar més consumidors en diverses regions del país.

Aldi obre una nova botiga a la Corunya

Aldi està avançant ràpidament amb la construcció del seu primer supermercat a l'àrea metropolitana corunyesa. La nau que albergarà l'establiment es troba a l'avinguda das Mariñas i compta amb una superfície d'aproximadament 4.000 metres quadrats. El cartell amb el nom de la botiga ja ha estat col·locat, cosa que indica que l'obertura està molt a prop.

Aquest nou supermercat serà el cinquè d'Aldi a Galícia, després dels de Santiago, Pontevedra i O Porriño, i un pas més en la seva expansió a la regió. Després de diversos retards pels treballs del Ministeri de Transports a la zona de Solymar, la botiga sembla que obrirà aviat. Amb aquesta obertura, Aldi reforça la seva presència a la regió i ofereix una opció més als consumidors gallecs.

L'estratègia d'expansió d'Aldi en altres regions d'Espanya

L'expansió d'Aldi no es limita a Galícia, ja que la cadena també continua creixent amb força en altres regions d'Espanya. A Catalunya, per exemple, Aldi obrirà noves botigues en localitats com L'Hospitalet de Llobregat, on s'oferiran productes amb fins a un 30% de descompte. La companyia es destaca per oferir preus baixos gràcies als seus productes de marca pròpia, que en la seva majoria provenen de productors nacionals.

L'enfocament d'Aldi en el mercat local es reflecteix en el fet que el 80% dels productes que comercialitza a Espanya tenen un origen nacional. A més, més del 80% d'aquests productes són d'origen català en el cas de les seves botigues en aquesta regió. Aquesta estratègia està dissenyada per enfortir els llaços amb els productors locals i oferir productes frescos i de qualitat a preus accessibles.

Amb més de 100 botigues a Catalunya, Aldi s'ha consolidat com una de les opcions més populars entre els consumidors catalans. En els últims tres anys, la cadena ha registrat un creixement del 33% en el nombre de clients, cosa que demostra l'acceptació de la marca en aquesta regió. L'expansió a Catalunya continua amb l'obertura de noves botigues, cosa que consolidarà encara més la seva presència en el mercat espanyol.

Aquest èxit s'està replicant en altres regions, on la marca té plans d'obrir nous establiments. Amb aquestes obertures, el supermercat Aldi reforça la seva aposta per un model de negoci centrat en la qualitat, la proximitat al client i l'oferta de preus baixos.