Target colpeja Aldi i Lidl: Confirma la millor notícia als Estats Units

Recentment es va publicar una enquesta que revela les preferències dels consumidors de supermercats als Estats Units. L'estudi, realitzat per YouGov, destaca que Walmart continua sent el supermercat preferit al país, seguit de prop per altres grans cadenes com Target, Aldi i Costco. Els resultats posen en evidència quins factors són clau per als compradors a l'hora de triar el seu supermercat, entre ells la qualitat, el servei i, per descomptat, els preus.

Walmart segueix dominant el mercat

D'acord amb les dades obtingudes, Walmart lidera el sector amb un 63% de preferència entre els consumidors. Aquest resultat subratlla la posició dominant de la cadena, especialment en un entorn on els compradors busquen assequibilitat i qualitat en les seves compres diàries. Walmart continua sent l'opció número u en aliments i productes bàsics, cosa que li permet mantenir la seva gran base de clients als Estats Units.

El lideratge de Walmart no només està recolzat pel seu model de preus competitius, sinó també per la seva àmplia oferta de productes i la seva extensa xarxa de botigues. Encara que la competència és ferotge, Walmart continua sent la primera opció per a la majoria dels nord-americans.

La competència s'intensifica amb Target i Aldi

Encara que Walmart continua sent el preferit, la competència s'ha intensificat en els últims anys. Target ocupa el segon lloc amb un 42,2% de preferència: la cadena ha sabut guanyar terreny gràcies al seu enfocament en la qualitat, el disseny i el servei al client. El seu model de negoci ha atret a molts consumidors que busquen una experiència de compra més completa.

D'altra banda, Aldi ha crescut en popularitat, assolint un 32,8% de preferència. El seu model de descompte continua sent un atractiu fort per a aquells que busquen estalviar en les seves compres sense sacrificar la qualitat dels productes. Aldi continua guanyant espai entre els compradors que són conscients del preu i de la qualitat dels productes que ofereix.

Costco i Kroger completen el top 5

En l'enquesta, Costco ocupa el quart lloc amb un 31,8% de preferència. El seu enfocament en les vendes a l'engròs ha estat ben rebut pels consumidors que busquen adquirir productes en grans quantitats a preus competitius. Costco continua sent una opció popular, especialment per a famílies grans o aquells que prefereixen comprar en grans volums.

Kroger, per la seva banda, continua sent una opció fiable per a molts compradors, amb un 23,9% de preferència. La cadena tradicional de supermercats es manté en el top 5 gràcies al seu compromís amb la qualitat i el servei. No obstant això, el creixent interès per opcions més assequibles com Aldi i Costco podria suposar un desafiament per a Kroger a llarg termini.

La diversitat del mercat i noves opcions

Sam's Club, Trader Joe's, Whole Foods i Publix continuen sent opcions rellevants, encara que amb percentatges de preferència més baixos. Amazon Fresh, una opció relativament nova, també apareix a la llista, amb un 12% de preferència. Això reflecteix la gran varietat d'opcions disponibles per als consumidors, cosa que demostra la segmentació del mercat i les diferents preferències dels compradors.