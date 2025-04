Una treballadora de Walmart revela el gran secret de l'empresa als Estats Units

Conseguir feina a Walmart és una opció popular per a milers de persones als Estats Units, especialment entre els immigrants. La cadena de supermercats ofereix vacants laborals amb requisits accessibles, cosa que la converteix en una destinació atractiva per a aquells que busquen feina. Una jove veneçolana, després de diversos intents fallits, finalment va aconseguir un lloc a Walmart i ara comparteix els seus consells per augmentar les probabilitats de ser contractat.

El procés de sol·licitud a Walmart

Ángeles Barrios, una influencer veneçolana amb més de 24.000 seguidors a TikTok, va explicar en un vídeo com és el procés de sol·licitud a Walmart. A través del seu compte @angeles.barrioss, va oferir recomanacions sobre què fer i què evitar per ser considerat per a una vacant. “A Walmart no necessites saber anglès perquè et contractin, et diré què fer i què no fer perquè sí et contractin”, va explicar detalladament als seus seguidors.

Barrios va explicar que va intentar sol·licitar a Walmart en dues ocasions sense èxit, però va aconseguir la feina en el seu tercer intent. “El primer que vaig fer malament va ser aplicar només a una botiga i posar molt pocs dies disponibles. La clau està en posar tots els dies disponibles, encara que no sigui així en tots”, va explicar.

Consells clau per ser seleccionat a Walmart

A més de posar tots els dies com a disponibles, Barrios va suggerir sol·licitar a diversos llocs en lloc d'aplicar només a un. “El que has de fer és aplicar a diverses posicions, jo et recomano llegir les descripcions i aplicar almenys a quatre llocs que s'ajustin al que puguis fer”, va recomanar. Segons la seva experiència, aquest enfocament augmenta les possibilitats de ser seleccionat.

Després d'enviar la sol·licitud, Barrios va explicar que els encarregats de Walmart es posaran en contacte amb el candidat dins d'uns dies. “Rebràs un missatge, revisa l'enllaç cada dia per veure l'estat de la teva aplicació, si hi ha passos pendents, apareixeran en gris”, va detallar. En el seu cas, ella va aplicar el 3 de desembre i l'11 del mateix mes va rebre un missatge per triar una data per a la seva entrevista.

L'entrevista i el procés final

L'entrevista de Barrios va ser senzilla i es va centrar en preguntes bàsiques, com la seva disponibilitat, la seva formació i la seva experiència laboral. “Les preguntes van ser súper simples: per què vols treballar a Walmart? Què estàs estudiant? Quins treballs has tingut abans?”, va comentar. En finalitzar la trucada, li van informar que havia de presentar-se l'endemà per a una entrevista presencial.

Durant l'entrevista en persona, Ángeles Barrios va ser preguntada, de nou, sobre la seva disponibilitat i li van mostrar l'àrea en la qual treballaria en cas de ser seleccionada. Uns dies després, el 22 de desembre, va assistir a l'orientació, on li van demanar el seu Segur Social i un altre document d'identificació. També va haver d'omplir formularis relacionats amb impostos i va rebre els seus uniformes per començar la seva nova feina.

Llocs disponibles i beneficis a Walmart

Walmart ofereix diverses vacants, principalment en àrees com atenció al client, caixers, reposició de productes i preparació de comandes en línia. Els salaris varien, però alguns llocs poden pagar fins a 27 dòlars per hora. A més, l'empresa proporciona beneficis addicionals com assegurances mèdiques, descomptes per a empleats i programes educatius finançats.