Costco envia un missatge urgent a tots els seus membres als Estats Units

Costco, la major cadena de botigues per membresia als Estats Units, continua adaptant-se als nous temps. L'empresa, coneguda pels seus preus competitius i el seu enfocament en la qualitat, ha implementat diversos canvis en els últims anys. Un dels més rellevants per als clients és el recent final del seu acord amb American Express, que ha afectat la forma en què molts compradors realitzen els seus pagaments.

Un canvi esperat, però que afecta alguns

Al llarg dels anys, Costco ha experimentat una sèrie de modificacions en la seva política de pagaments, algunes de les quals no han estat ben rebudes pels clients. El 1999, la botiga va signar un acord exclusiu amb American Express, permetent als clients pagar amb targeta AmEx, en efectiu o amb xec. No obstant això, el 2016, l'acord de Costco amb American Express va arribar a la seva fi i Costco es va associar amb Citi per oferir les seves pròpies targetes de crèdit.

Ara, les opcions de pagament s'han simplificat encara més, i tot i que el sistema no ha estat ben rebut per alguns, la majoria dels clients s'ha adaptat bé. Els pagaments a les botigues físiques ara només es poden realitzar amb efectiu, xecs, o targetes de crèdit Visa. A més, per a compres en línia, Costco també accepta targetes MasterCard.

Novetats en les normes de pagament a Costco

Tot i que aquest canvi de polítiques de pagament podria semblar restrictiu, Walmart ha fet un gir cap a una experiència més controlada per als seus clients. La botiga accepta ara una àmplia gamma de mètodes de pagament, com targetes de dèbit, targetes Costco Shop Cards, pagaments mòbils (Apple i Google Pay, entre altres) i targetes EBT.

El que ja no es pot utilitzar més a Costco és American Express. Aquesta decisió, tot i que inicialment va sorprendre alguns clients, s'ha convertit en una part més de l'estratègia de l'empresa. Malgrat les crítiques, Costco ha sabut adaptar-se a les noves tendències, i la seva relació amb els clients continua sent forta.

La reacció dels socis i l'impacte a la botiga

El canvi en les polítiques de pagament no ha estat l'únic ajust que ha generat malestar entre els clients. En els últims mesos, Costco també ha implementat noves restriccions, com el control d'accés als patis de menjar. Tot i que aquestes sempre van ser àrees destinades exclusivament als socis, abans es permetia l'entrada al públic en general sense la necessitat de revisar les targetes de membresia.

A més, ara es requereix una verificació més rigorosa de les targetes de pagament per assegurar que el comprador sigui el propietari de la targeta i no estigui usant-ne una de prestada. Aquests ajustos, tot i que generen incomoditat, no han afectat greument la lleialtat dels socis, que continuen beneficiant-se dels estalvis que Costco els ofereix.

Malgrat les crítiques, l'empresa ha aconseguit mantenir la seva base de clients fidels. L'exclusió d'American Express com a mètode de pagament, tot i que polèmica, no sembla haver perjudicat el seu model de negoci. Costco continua sent un pilar en el mercat, adaptant-se a les demandes dels seus clients i assegurant que els seus serveis continuïn sent de qualitat.