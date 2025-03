Target avisa del que arriba des de diumenge, després del que va succeir a Whole Foods

Aquest diumenge 23 de març, Target llançarà la seva esperada Setmana de Target Circle. Durant aquesta setmana, els membres podran gaudir de descomptes exclusius en productes. Mentre Target es prepara per rebre milers de compradors, Whole Foods, propietat d'Amazon, enfronta una situació diferent, amb un boicot que podria afectar greument les seves vendes.

El boicot d'Amazon i l'efecte en Whole Foods

El boicot d'Amazon, promogut per People's Union USA, va començar el 10 de març i es va allargar fins al 14 de març de 2025. Aquest "bloqueig econòmic" ha estat recolzat per consumidors que rebutgen les polítiques de diversitat, equitat i inclusió (DEI) eliminades per alguns minoristes, inclòs Amazon. Com a part de la protesta, gairebé la meitat dels participants han manifestat la seva intenció d'evitar Whole Foods durant el boicot.

El boicot ha guanyat suport entre els més joves: segons una enquesta de Numerator, el 61% de la Generació Z està al corrent, seguit per un 51% dels Millennials. Més d'un 27% dels enquestats recolza la protesta, i gairebé la meitat d'ells (48%) ha decidit evitar Whole Foods. Això representa una amenaça significativa per a la botiga d'Amazon.

Target busca beneficiar-se

Mentre Whole Foods enfronta aquesta pressió, Target podria beneficiar-se. La cadena de supermercats, que també va eliminar el seu programa DEI a principis d'aquest any, ja va patir una caiguda en el seu trànsit web durant el boicot anterior de 24 hores.

Al febrer, Target va veure una disminució del 9% en el seu trànsit web, caient a 4,7 milions de visitants. No obstant això, ara, amb el retorn de la seva Setmana de Target Circle, Target podria atreure clients que tradicionalment compraven a Amazon o Whole Foods.

La Setmana de Target Circle començarà aquest diumenge, 23 de març. Oferirà descomptes en productes com articles per a la llar, moda i bellesa. Els membres de Target Circle podran aprofitar ofertes exclusives i descomptes addicionals, tant en botigues físiques com en línia.

Aquesta promoció és atractiva per a aquells que busquen preus baixos sense les interrupcions dels boicots que afecten Amazon i Whole Foods.

Aquest boicot ha fet que molts reconsiderin les seves opcions de compra. Encara que Whole Foods continua sent popular, el boicot ha sembrat dubtes. En canvi, Target es presenta com una opció fiable per a aquells que desitgen evitar Amazon durant aquest període.

El boicot també ha afectat altres grans empreses, com Costco i Walmart. Encara que Costco va veure un augment en el trànsit web a causa de la seva postura sobre DEI, Target ha adoptat una posició més neutral. Això li permet aprofitar el malestar dels consumidors amb altres marques.

Què esperar de Target?

La Setmana de Target Circle no només és una oportunitat perquè Target augmenti les seves vendes. És també per captar l'atenció d'aquells que busquen un canvi en els seus hàbits de compra. Els compradors de Whole Foods que participin en el boicot podrien veure en Target una opció atractiva.