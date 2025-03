Ni Sephora ni Druni: Mercadona té el cosmètic que més triomfa per només 6 euros

Mercadona continua sorprenent els seus clients amb noves opcions de maquillatge d'alta qualitat a preus molt accessibles. La cadena ha llançat recentment una línia de productes que promet ser tot un èxit entre els amants de la bellesa. Amb tons versàtils i acabats per a tot tipus d'ocasions, aquestes novetats permeten crear una àmplia varietat de looks amb facilitat, adaptant-se a cada estil.

Sunrise, Daybreak i Sunset: tres paletes per a tots els estils

Les tres paletes d'ombres de Mercadona, Sunrise, Daybreak i Sunset, són perfectes per a aquells que busquen versatilitat i qualitat en un sol producte. Cada paleta inclou vuit ombres, que van des dels tons més suaus i naturals fins als més vibrants i atrevits. Això les converteix en l'elecció ideal tant per a un look de dia fresc com per a un maquillatge més dramàtic a la nit.

Sunrise es caracteritza per tons càlids, com daurats i coures, ideals per il·luminar la mirada. Aquesta paleta és perfecta per a aquells que busquen un acabat natural i lluminós, amb un toc de calidesa al rostre. Daybreak, d'altra banda, presenta tons més neutres i suaus, com beix, rosa i marró, que permeten crear un look delicat i natural, ideal per a qualsevol ocasió durant el dia.

La paleta Sunset és la més intensa de les tres, amb tons morats, bordeus i bronzes que aporten profunditat i sofisticació al maquillatge. Aquesta opció és ideal per a aquells que prefereixen looks més dramàtics, perfectes per sortir de nit o per a esdeveniments especials. Cada paleta ofereix una combinació d'acabats mats, satinats i perlats, la qual cosa permet jugar amb diferents textures i efectes als ulls.

El millor de tot és que aquestes paletes són d'alta qualitat i tenen un preu increïblement baix. Cadascuna de les paletes costa només 6 euros, la qual cosa les converteix en una de les opcions més econòmiques del mercat sense sacrificar qualitat. Les ombres tenen una excel·lent pigmentació i s'apliquen fàcilment, la qual cosa garanteix un acabat perfecte i durador durant tot el dia.

Fàcil aplicació per a un acabat professional

Mercadona ha aconseguit combinar la qualitat amb l'accessibilitat en aquestes paletes d'ombres d'ulls. No només ofereixen una excel·lent varietat de tons i acabats, sinó que també estan pensades per ser pràctiques i fàcils d'usar, fins i tot per a aquells que no són experts en maquillatge. La relació qualitat-preu és excepcional, i per només 6 euros pots tenir un producte que et permetrà crear múltiples looks sense haver de gastar una fortuna en maquillatge.

A més, aquestes paletes són perfectes per a qualsevol tipus de pell, ja que les seves fórmules suaus i d'alta pigmentació s'adapten a tots els tons. Si busques un producte versàtil, econòmic i de qualitat, les paletes Sunrise, Daybreak i Sunset de Mercadona es convertiran en un imprescindible en el teu necesser. Amb elles, podràs crear des d'un maquillatge suau i natural fins a un look més intens i sofisticat, tot amb un sol producte.

Amb vuit ombres en cada paleta, tindràs suficients opcions per crear looks variats i adaptats a qualsevol ocasió. A més, la mida compacta de les paletes les fa perfectes per portar al teu bolso o necesser, permetent-te retocar el teu maquillatge. Amb els seus colors vibrants i acabats suaus, aquestes paletes s'adapten a tots els estils, des dels més naturals fins als més atrevits.

Un dels punts més forts de les noves paletes d'ombres de Mercadona és com de fàcil resulta aplicar-les. La fórmula suau i ben pigmentada permet una aplicació fluida, sense que es necessitin eines complicades o tècniques avançades. Amb un bon pinzell, podràs aconseguir un acabat professional en pocs minuts.

Preus i ofertes actualitzats el dia 21/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis