Kroger llança un anunci d'última hora històric i Estats Units es prepara

Kroger ha fet un pas important en l'automatització de les seves botigues amb la introducció de robots d'inventari anomenats "Barney". Aquests robots ja estan operant en 70 botigues de la cadena, començant a la regió de Greater Cincinnati. La novetat ha cridat l'atenció de clients i empleats, ja que podria canviar la manera en què es gestionen els inventaris als supermercats.

Com funcionen els robots Barney?

Els robots "Barney" estan dissenyats per escanejar les prestatgeries i monitoritzar els nivells d'estoc en temps real. La seva funció principal és assegurar-se que els productes estiguin ben ubicats als prestatges i que les quantitats siguin les correctes. A més, els robots poden identificar productes que falten o que estan desordenats.

Gràcies a sensors avançats i càmeres, aquests robots poden recopilar informació sobre l'inventari i enviar-la directament als sistemes de gestió de la botiga.

Aquesta tecnologia permet als empleats de la botiga tenir un panorama clar del que necessiten reposar o reorganitzar, optimitzant el temps de treball i millorant l'eficiència operativa. Kroger ha explicat que els robots també ajuden a millorar la precisió en el seguiment de l'inventari. Això pot reduir els errors humans i assegurar que els productes estiguin disponibles per als clients en tot moment.

Kroger fa un pas endavant

L'implementació de robots en el comerç minorista no és una novetat. Grans cadenes com Walmart i Target també han adoptat l'automatització per millorar els seus processos. No obstant això, la incorporació de "Barney" a Kroger marca un pas més cap a una major integració de la tecnologia. Amb l'automatització de l'inventari, la companyia busca optimitzar els recursos i oferir un servei més eficient als seus clients.

Els beneficis d'aquesta tecnologia són clars. Es busca una major precisió en l'inventari, menys desaprofitament de productes i un sistema que pot adaptar-se ràpidament a canvis en la demanda. Això podria resultar en una experiència de compra més fluida, tant per als empleats com per als consumidors.

Preocupacions d'alguns empleats

Malgrat els beneficis que la tecnologia pot oferir, la implementació de robots ha generat inquietud entre alguns empleats i clients. Molts s'han preguntat si l'automatització de les tasques d'inventari portarà a la reducció de personal a les botigues.

Kroger ha intentat calmar les pors explicant que els robots no reemplaçaran els empleats. Els permetran enfocar-se en tasques més importants, com l'atenció al client i la gestió de productes frescos. Els empleats, segons l'empresa, seran els encarregats d'interpretar les dades proporcionades pels robots i prendre decisions informades.

Parlen els clients

Mentre alguns empleats es mostren escèptics, els clients tenen una visió més positiva de la tecnologia. Per a molts, els robots d'inventari són un senyal que Kroger està invertint en la millora del seu servei.

Alguns clients han elogiat la rapidesa amb què els productes estan disponibles a les prestatgeries. I, clar, això els permet trobar el que necessiten sense haver d'esperar que un empleat faci una reposició manual.

No obstant això, no tots els clients comparteixen aquesta opinió. Alguns han expressat la seva preocupació per l'augment de l'automatització. Senten que la tecnologia podria acabar afectant la qualitat del servei humà que tant valoren a les seves botigues locals.

A més, hi ha qui se sent incòmode amb la presència de robots a les botigues, argumentant que això podria restar el toc personal que caracteritza els comerços tradicionals.

Malgrat les preocupacions, l'ús de robots podria ser només el començament d'un canvi més gran en la indústria minorista. La companyia ha expressat la seva intenció d'expandir l'ús de la tecnologia en altres àrees, com l'emmagatzematge i la distribució.