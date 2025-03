'Shein té la culpa': una cadena americana tanca 350 botigues i acomiada tothom

La cadena de moda Forever 21 ha anunciat el tancament de totes les seves botigues als Estats Units després de declarar-se en fallida per segona vegada en sis anys. L'empresa, que en el seu millor moment comptava amb més de 800 botigues al món, no va poder competir contra la nova generació de minoristes digitals, liderada per Shein i Temu.

L'ascens de Shein ha estat meteòric. El seu model de negoci es basa en la venda directa des de fàbriques a la Xina i sense intermediaris. Això li ha permès oferir preus extremadament baixos i renovar el seu catàleg amb milers de productes nous cada setmana.

Aquest enfocament ha desplaçat marques tradicionals com Forever 21, que no van poder igualar la velocitat ni els costos de la competència.

El declivi de Forever 21

Durant els anys 2000 i principis de la dècada de 2010, Forever 21 era un referent en la moda juvenil assequible. Les seves botigues en centres comercials atreien milions de clients que buscaven roba de tendència a preus baixos. No obstant això, l'auge del comerç electrònic i els canvis en els hàbits de consum van anar debilitant el seu model de negoci.

La primera gran senyal d'alarma va arribar el 2019, quan l'empresa es va declarar en fallida per primera vegada. En aquell moment, va tancar centenars de botigues i va reduir la seva presència internacional. Malgrat aquests esforços, no va aconseguir adaptar-se a la competència digital.

Shein i la nova era de la moda ràpida

Mentre Forever 21 intentava reestructurar-se, Shein es consolidava com la plataforma de moda ràpida més popular entre els joves. Les seves estratègies van ser demolidores:

Preus ultrabaixos: Gràcies a l'exempció de minimis als Estats Units, Shein pot importar productes sense pagar aranzels, cosa que li permet mantenir preus molt més baixos que els seus competidors tradicionals.

Producció en temps real: Shein utilitza intel·ligència artificial per analitzar tendències i produir petites quantitats de nous dissenys. Si un producte es ven bé, en fabriquen més; si no, el descarten ràpidament.

Venda directa al consumidor: Sense intermediaris ni grans magatzems, Shein redueix costos logístics i pot oferir descomptes constants.

Màrqueting en xarxes socials: La marca ha dominat plataformes com TikTok i Instagram, col·laborant amb influencers per atreure una audiència jove.

Forever 21, amb el seu model basat en botigues físiques i producció massiva de col·leccions, no va poder competir amb aquesta flexibilitat.

El cop final

El 2024, la situació de Forever 21 es va tornar insostenible. La inflació i el baix trànsit en centres comercials van reduir les seves vendes. Al mateix temps, Shein i Temu continuaven captant clients amb promocions agressives i enviaments ràpids.

Finalment, al març de 2025, Forever 21 va anunciar la liquidació de totes les seves botigues als EUA. La marca continuarà operant en línia sota l'administració d'Authentic Brands Group, però la seva presència física desapareixerà del país.

El col·lapse de Forever 21 marca la fi d'una era en el retail de moda. Mentre Shein continua dominant el mercat, altres marques tradicionals enfronten desafiaments similars. La indústria ha canviat i només aquelles empreses que s'adaptin al comerç digital i a les noves tendències de consum podran sobreviure.