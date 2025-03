Walmart busca avançar-se a Costco i llança una sorpresa: Ja és a les seves botigues!

Walmart ha fet un nou pas en la seva estratègia per competir amb Costco. La cadena minorista ha enfortit la seva col·laboració amb Nozzleman Pizza, afegint 17 noves ubicacions dins de les seves botigues. Aquesta expansió abasta sis estats, incloent Arizona i Nevada, amb plans de creixement a tot el país.

L'aliança no només amplia l'oferta gastronòmica de Walmart, sinó que també busca atreure més clients. Costco ha tingut èxit amb la seva popular àrea de menjar, oferint pizzes i hot dogs a preus baixos. Walmart ara vol replicar aquesta estratègia, però amb un enfocament diferent: qualitat, identitat de marca i un compromís social més fort.

Walmart: una estratègia per diferenciar-se

Nozzleman Pizza no és només una pizzeria més. La marca va ser fundada per Jesse Corletto, un exbomber, i manté un fort vincle amb la comunitat de primers responents. Part dels seus guanys es donen a estacions de bombers locals, cosa que reforça la seva imatge de responsabilitat social.

A més, la cadena compta amb inversors influents com Nicole "Snooki" Polizzi, exestrella de televisió, i la fundació de l'actor Jeremy Renner. Aquest suport mediàtic pot ajudar Walmart a diferenciar-se de Costco i altres competidors.

L'objectiu és clar: millorar l'experiència de compra. Integrar menjar a les seves botigues no només prolonga l'estada dels clients, sinó que també incentiva la despesa. Walmart vol que els seus consumidors vegin les seves botigues com un lloc on poden comprar i, al mateix temps, gaudir d'un àpat de qualitat.

Avantatge sobre la seva competència

Costco ha aconseguit fidelitzar els seus clients amb el seu menjar econòmic. La seva pizza i el seu hot dog d'1,50 $ són gairebé una icona de la companyia. No obstant això, hi ha una barrera: es necessita una membresia per accedir a aquests beneficis.

Walmart vol trencar amb aquesta limitació. La seva estratègia permet a qualsevol client gaudir d'una bona pizza sense pagar una membresia. A més, Nozzleman Pizza ofereix un producte amb identitat pròpia, allunyat del menjar ràpid genèric que es troba en altres supermercats.

Walmart, expansió i futur

Encara no hi ha dates exactes per a les noves obertures, però Walmart ha deixat clar que planeja portar aquesta idea a nivell nacional. Si el projecte té èxit, és possible que vegem més aliances amb marques de menjar en el futur.

El retail està canviant. Els supermercats ja no són només llocs per comprar productes, sinó espais on els clients busquen comoditat i experiències. Walmart aposta per la gastronomia com una nova forma d'atreure consumidors i superar la competència.

Si Nozzleman Pizza aconsegueix conquerir els clients de Walmart, Costco podria veure's obligat a millorar la seva oferta gastronòmica. La batalla pel millor menjar en el retail tot just comença.