Kroger en el punt de mira: Confirma canvis que no agraden gens i Costco somriu

Kroger, una de les majors cadenes de supermercats dels Estats Units, està en el centre de la polèmica. En les últimes setmanes, ha afrontat fortes crítiques per diversos canvis a les seves botigues. Des de la introducció de robots d'inventari fins a noves caixes d'autopagament, molts clients han mostrat el seu descontentament.

Mentre alguns veuen aquests canvis com a innovació, altres els consideren un retrocés en l'experiència de compra. A continuació, analitzem els temes més controvertits.

Robots als passadissos de Kroger

Kroger ha començat a utilitzar robots en algunes de les seves botigues. Segons The Sun, aquests dispositius, anomenats "Barney", han estat introduïts en 70 supermercats a Cincinnati i aviat s'expandiran a altres ciutats.

Aquests robots es mouen pels passadissos escanejant productes per detectar prestatges buits. La idea és millorar la disponibilitat de productes i ajudar el personal a mantenir l'inventari en ordre. No obstant això, molts clients han expressat molèsties.

Alguns compradors diuen que els robots dificulten el seu moviment dins de la botiga. Altres temen que, amb el temps, les màquines substitueixin empleats humans. Encara que Kroger assegura que aquests dispositius estan dissenyats només per assistir el personal, la preocupació per l'automatització creix.

Problemes a les caixes d'autopagament

Un altre canvi que ha generat controvèrsia és la introducció de noves caixes d'autopagament amb cinta transportadora. Kroger ha instal·lat aquestes màquines en diverses botigues per agilitzar el procés de pagament.

No obstant això, molts clients no estan contents. Segons The Sun, alguns compradors han dit que aquestes caixes fan que la compra sigui més lenta i complicada. A les xarxes socials, alguns clients han explicat que han de moure's constantment entre l'escàner i la zona d'embossat, cosa que els resulta incòmoda.

Aquest problema no és exclusiu de Kroger. Altres grans companyies també han fet canvis en els seus sistemes d'autopagament després de rebre crítiques. Algunes botigues han reduït el nombre de caixes sense caixer i han tornat a contractar personal per atendre les cues.

Manca de personal i clients que diuen prou

El problema de l'atenció al client a Kroger va més enllà de les caixes d'autopagament. Recentment, un comprador a Michigan va decidir deixar de comprar en una de les seves botigues després de trobar-se amb llargues cues i sense empleats suficients.

Segons The Sun, aquest client es va queixar a les xarxes socials després d'esperar en una cua amb 11 persones sense que hi hagués caixes obertes ni servei d'atenció al client. La seva publicació es va fer viral i Kroger va haver de respondre amb disculpes.

La manca de personal en supermercats és un problema creixent als Estats Units. Moltes botigues han reduït el seu equip de treball per estalviar costos, però això ha generat més queixes dels clients.

El futur de Kroger?

Malgrat les crítiques, Kroger continua apostant per la tecnologia. L'empresa ha defensat l'ús de robots i l'autopagament, assegurant que aquestes innovacions milloraran l'experiència de compra a llarg termini.

No obstant això, la resposta del públic continua dividida. Alguns consumidors valoren la rapidesa i modernització, mentre que altres prefereixen un servei més tradicional amb empleats humans.

El debat sobre l'automatització als supermercats tot just comença. Mentrestant, Kroger haurà de trobar un equilibri entre l'eficiència i la satisfacció dels seus clients.