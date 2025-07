Lidl té aquesta setmana 'gairebé regalada' la peça que més et poses a l'estiu: ho peta

Lidl torna a agitar el seu catàleg online amb un d'aquells productes que no necessiten presentació. No és nou, però cada vegada que Lidl el treu, desapareix a una velocitat que fa por. Aquesta setmana ha tornat, amb aquell toc que només Lidl sap donar-li al que és pràctic i barat

No hi ha campanya, ni anunci, ni aparador, però l'efecte és el mateix de sempre quan Lidl recupera un dels seus èxits. El secret està en els detalls i en aquell preu que només Lidl aconsegueix. Funcional, còmode i amb estil, torna a situar-se entre el més buscat sense fer soroll

Lidl rescata un dels seus bàsics que mai fallen

Entre tanta novetat de temporada, de vegades n'hi ha prou amb tornar al que ja sabem que funciona. El de sempre, però ben fet, i millor si és a un preu que costa de creure. Aquesta setmana, Lidl ha recuperat un d'aquells productes que ja havien estat èxit abans i que ara tornen al seu catàleg online amb descompte

Es tracta d'un banyador modelador que combina disseny, comoditat i subjecció, pensat per a dones que volen sentir-se segures a la platja o la piscina. No parlem d'un model nou ni d'un llançament especial, sinó d'un bàsic provat que ha tornat amb força. Amb un ajust pensat al mil·límetre i detalls funcionals, aquest banyador s'ha convertit en un dels més buscats de Lidl

Inclou farcit integrat i una banda elàstica just sota el bust, cosa que millora l'ajust i aporta més fermesa sense necessitat d'estructures rígides. És un disseny que estilitza de manera natural, sense renunciar al confort. Tot això acompanyat de fibra LYCRA®, que garanteix que la peça mantingui la seva forma original fins i tot amb un ús continuat i després de múltiples rentats

Està disponible en tres versions diferents per adaptar-se a diferents estils: en color negre, en un suau to lila i amb un estampat de ratlles que aporta un toc més dinàmic. Les talles van des de la 38 fins a la 44, cobrint així un rang mitjà habitual. Tot i que no es ven a botigues físiques, es pot comprar directament des de la pàgina web de Lidl, on a més aquesta setmana es pot trobar amb un descompte destacat

Còmode, funcional i amb un preu molt per sota del que és habitual

La proposta de Lidl aquesta setmana no només destaca pel disseny, també pel seu preu. El banyador modelador es pot aconseguir per només 7,99 euros a la botiga online de la marca. Es tracta d'un preu reduït respecte a la seva tarifa habitual, cosa que el converteix en una de les opcions més competitives del moment dins de la seva gamma

No cal buscar comparatives per saber que aquest tipus de peces, quan inclouen materials com LYCRA®, solen superar fàcilment els 20 euros. Aquí, però, Lidl manté la seva filosofia d'oferir qualitat i funcionalitat sense disparar el cost. Això explica per què, tot i no ser novetat, el producte ha tornat a captar tanta atenció a xarxes i plataformes de consum

És un bon moment per fer-se amb un model còmode, discret i versàtil, amb detalls que de veritat aporten. No sempre es troba un banyador que ofereixi subjecció, afavoreixi la silueta i, alhora, resulti còmode. Aquest model ha demostrat estar a l'alçada en temporades anteriors, i torna ara amb el valor afegit de la seva rebaixa

L'únic punt a tenir en compte és que l'oferta només està activa al web i no es troba disponible a establiments físics. Això significa que les unitats poden esgotar-se amb rapidesa si la demanda torna a disparar-se. Si mai un banyador modelador ha estat una bona compra per menys de 8 euros, és aquesta

Preus i ofertes actualitzats el dia 22/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis