Alerta a Kroger i Fred Meyer: s’afegeixen nous retirades per risc per als consumidors

Les alertes de seguretat alimentària es multipliquen a les cadenes Kroger i Fred Meyer. A la llista de productes retirats en setmanes anteriors, s'hi afegeixen nous aliments amb riscos que van des de contaminació física fins a errors d'etiquetatge. L'última advertència va ser publicada el 18 de juliol i involucra un producte molt comú: salsitxes de pollastre cuites de la marca Al Fresco.

Kroger avisa d'un nou retir

Aquest nou retir afecta exclusivament les botigues Fred Meyer. El producte involucrat és l'Al Fresco Fully Cooked Chicken Sausage Sweet Apple en la seva presentació d'11 unces. Segons l'avís oficial, l'aliment podria contenir fragments de plàstic blanc. Encara que no s'han reportat lesions, tres consumidors van notificar la troballa i, en resposta, l'empresa va decidir retirar més de 10.000 paquets.

L'advertència assenyala que els plàstics poden causar asfíxia o lesions internes si s'ingereixen. Per això, es demana als compradors que no consumeixin el producte, el llencin o el tornin a la botiga per rebre un reemborsament complet.

Aquest incident se suma al retir en curs de galetes Ritz, anunciat el 8 de juliol. L'empresa Mondelēz Global LLC va alertar que diversos paquets individuals estan mal etiquetats. En lloc de contenir galetes amb formatge, algunes unitats tenen mantega de cacauet, un ingredient que pot causar reaccions al·lèrgiques greus.

Els productes afectats per aquesta confusió són:

Ritz Sandwich Variety Pack (20 unitats, 27.3 oz)

Ritz Peanut Butter Cracker Sandwiches (27.6 oz)

Ritz Peanut Butter Sandwich Cracker (8 unitats, 11.04 oz)

Aquests es van vendre a múltiples estats a través de botigues Kroger i altres cadenes afiliades com Ralphs, Smith's, Fred Meyer, Dillons i Food4Less. En total, la distribució va abastar més de 20 estats, incloent Texas, Ohio, Geòrgia, Carolina del Nord, Kentucky, Virgínia, Indiana i Louisiana, entre d'altres.

El risc en aquest cas és en l'etiquetatge incorrecte. Qui sigui al·lèrgic al cacauet podria ingerir el producte sense saber que conté aquest al·lergen. Encara que no hi ha informes de persones afectades, l'empresa ha instat a revisar acuradament els paquets. Si el producte està mal etiquetat, s'ha de tornar o llençar.

A aquestes dues alertes s'hi sumen altres de recents que segueixen actives. Entre elles, un pa de Lewis Bake Shop amb traces no declarades d'avellana i un lot de bacon de gall dindi Oscar Mayer amb possible contaminació per listeria. Ambdues advertències també inclouen múltiples estats i encara no s'han tancat.

Les autoritats sanitàries demanen als consumidors revisar les seves compres recents. Molts d'aquests productes són presents a rebosts i neveres. Kroger i Fred Meyer ofereixen reemborsaments sense necessitat de tiquet.

Per a més detalls, els usuaris poden consultar els llocs web oficials de les cadenes. Allà s'han publicat llistes completes amb els codis de lot, dates de caducitat i punts de venda. També estan disponibles línies d'atenció telefònica per resoldre dubtes o reportar incidents.