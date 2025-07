Mercadona treu els colors a Primor i llança el seu cosmètic més estiuenc: una bomba

Mercadona no para d'agitar l'estiu amb llançaments que es colen a tot arreu sense fer soroll. Aquesta vegada ha estat amb una cosa petita, vistosa i amb molt de ganxo que ja destaca a la botiga. El veus una vegada i ja no pots deixar de pensar en com queda posat i quant dura

No és la primera vegada que Mercadona encerta amb una cosa que sembla simple, però té tot per convertir-se en viral. El color, el format i el moment exacte l'han fet brillar més del previst. I com passa sempre amb el que Mercadona llança sense avís, ja està donant que parlar

Un nou bàsic d'estiu que entra pels ulls

Amb l'arribada de la calor, ve de gust renovar els colors que fem servir en el nostre dia a dia. A l'estiu, els tons vius i saturats són els que més triomfen en moda i cosmètica. I quan un d'ells arriba al lineal de Mercadona, sol convertir-se en favorit

La cadena valenciana ha ampliat la seva col·lecció d'esmalts Deliplus amb un to que recorda al mar més profund. La seva intensitat no passa desapercebuda i encaixa amb qualsevol estil, clàssic o atrevit. Aquest tipus de colors tendeix a realçar tant mans com peus, especialment amb pell bronzejada

Es tracta d'una laca d'ungles amb acabat d'alta brillantor, fàcil d'aplicar i amb una cobertura uniforme des de la primera capa. La seva fórmula ha estat pensada per oferir un acabat llis i durador. A més, el format d'11 ml resulta pràctic i manejable per tenir-lo sempre a mà

Mercadona ha posat a la venda aquest nou to per només 2,50 euros, dins de la seva línia d'esmalts accessibles. El producte manté la bona relació qualitat-preu que caracteritza la marca Deliplus. I com és habitual, no necessita campanya per començar a cridar l'atenció a la botiga

Un encert de temporada que no et pots perdre

El to 127 blau elèctric arriba en el moment just, quan els colors freds tornen a ocupar el centre de les tendències. És un blau elèctric, cridaner però fàcil de combinar en qualsevol look. El seu acabat brillant fa que llueixi fins i tot sense decoració addicional ni retocs

Aquest tipus de blau sol quedar especialment bé en ungles curtes i perfilades, aportant elegància sense excessos. A més, té un punt modern que s'adapta a tot tipus d'edats i estils. Aporta color, però sense deixar de ser sobri i versàtil alhora

Mercadona ha sabut posicionar-se al mercat amb tons que reflecteixen el que es porta a cada estació. La línia Alta Brillantor de Deliplus suma així un to més al seu ventall habitual. Qui aposta per ungles ben cuidades sol trobar sempre alguna cosa nova als seus prestatges

L'esmalt blau elèctric es pot aplicar amb una sola capa o intensificar-se amb una segona passada. El seu pinzell pla i curt permet un control precís fins i tot per a qui no té experiència. Un cop sec, el resultat final és brillant, durador i fàcil de mantenir amb un top coat adequat

