Sam's Club: El secret de les seves millors postres de xocolata que els Estats Units desconeixia

Quan es tracta de les postres delicioses i fàcils de gaudir, els brownies de Sam's Club s'han guanyat un lloc especial en el cor dels seus clients dels Estats Units. Però, sabies que aquests brownies que tant agraden no són realment fets a la botiga? Si ets fanàtic d'aquests dolços, la veritat sobre el seu origen podria sorprendre't.

La famosa safata de brownies Member's Mark

Sam's Club és conegut pels seus productes de fleca, i els seus brownies Member's Mark són un èxit rotund. Aquests brownies vénen en una safata gourmet que inclou 24 peces cobertes amb glaça de xocolata i altres ingredients que varien segons la temporada. Sovint tenen crema de formatge, caramel o més xocolata, depenent del moment de l'any.

El llançament d'aquests brownies sol coincidir amb les temporades de graduacions i esdeveniments com els àpats compartits. La seva popularitat és tal que molts clients els busquen fins i tot fora de la temporada. Si estàs buscant una manera d'aconseguir-los quan no estan disponibles a la botiga, has de conèixer el secret que hi ha darrere del seu origen.

El proveïdor responsable dels brownies de Sam's Club

Qui és el veritable responsable d'aquests brownies tan aclamats? La resposta sembla estar en Pillsbury. Segons diversos comentaris d'usuaris a les xarxes socials, els brownies de Sam's Club són, en realitat, brownies congelats de Pillsbury. Aquests brownies arriben directament des del distribuïdor, ja llestos per descongelar i servir, o bé per ser decorats i gaudits tal com estan.

Encara que Pillsbury no ven aquests brownies congelats directament als consumidors, Sam's Club ofereix l'opció de comprar-los congelats a la fleca. Això explica per què moltes persones poden aconseguir-los quan els productes frescos no estan disponibles. Els brownies congelats de Member's Mark serien els mateixos que s'utilitzen en altres postres populars de Sam's, com el Brownie Sundae disponible tot l'any al Cafè de Sam's.

Alternatives i solucions per als fanàtics dels brownies

Si per alguna raó no pots trobar els brownies de Sam's Club quan més els necessites, sempre pots provar de fer-los a casa. No hi ha manera de confirmar si els brownies congelats de Pillsbury són exactament els mateixos que els de Member's Mark. Tot i així, pots comprar les mescles per a brownies de Pillsbury i provar-les per tu mateix.

Pillsbury ofereix diverses opcions de mescla per a brownies, incloent-hi Chocolate Fudge, Xocolata amb Llet i Xocolata Fosca. Amb aquestes opcions, segur que podries trobar-ne una que s'assembli al sabor que tant t'agrada dels brownies de Sam's Club. Després de tot, no hi ha res com gaudir d'un deliciós brownie de xocolata a casa.