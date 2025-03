La carn amb millor relació qualitat-preu és de Walmart: Costco no pot ni competir.

Als Estats Units, la carn és un ingredient essencial en moltes taules: un estudi de 2020 va revelar que cada nord-americà consumeix aproximadament 82 lliures de carn a l'any. Per això, trobar bones ofertes i preus en supermercats és crucial per a molts consumidors. Costco i Walmart són dues de les cadenes més populars, però on es poden obtenir els millors talls i preus en carn? Anem a comparar-los.

Walmart: Opcions econòmiques i de qualitat

Walmart ofereix una àmplia varietat de talls de carn a preus més baixos en comparació amb altres competidors. Al setembre de 2024, alguns dels preus més destacats inclouen:

Marketside Filet de Llom de Vedella Alimentat amb Herba a $6.49 per paquet, el que equival a $12.98 per lliura.

Beef Llom Superior Choice Steak a $10.39 per paquet, a $10.94 per lliura.

Beef Steak en Cubes a $9.73 per paquet, amb un preu per lliura de $7.78.

Beef Milanesa a $13.14 per paquet, a $8.94 per lliura.

Aquests preus reflecteixen una opció més assequible per a aquells que busquen carn de qualitat, però a un cost menor. Walmart es caracteritza per la seva producció massiva, el que li permet mantenir els preus baixos.

Costco: Talls de carn de major qualitat però a un preu més elevat

D'altra banda, Costco ofereix una selecció de talls de carn més exclusius i de major qualitat. Entre els productes més destacats de setembre de 2024 es troben:

Silver Fern Farms Carn de Vedella Alimentada amb Herba de Nova Zelanda, caixa de bistecs amb zero carboni net, 10 paquets de 6.25 lliures, pel preu: $139.99.

Great Southern Carn de Vedella Alimentada amb Herba, Bistecs Ribeye (14/12 oz per bistec), 10.5 lliures, per $249.99.

Rastelli’s USDA Choice Carn de Vedella Black Angus Bistecs Cowboy, 9 lliures, per $249.99.

Bistecs de Wagyu Japonès Center Cut New York Strip, Grau A5, 3 lliures, per $469.99.

Costco se centra en oferir productes més premium, com carn alimentada amb herba, Angus de qualitat i talls exclusius de Wagyu japonès. La diferència en preu es deu a la major qualitat i procés de producció més selecte.

Quina és la millor opció?

Si bé Walmart ofereix preus més accessibles econòmicament, els productes de Costco estan orientats a aquells que busquen carn de millor qualitat, encara que certament amb un cost més elevat. Els talls de carn a Costco solen ser més frescos, alimentats amb herba. Sovint provenen de races de carn més premium, com l'Angus i Wagyu, el que explica la diferència de preus.

Si el consumidor busca la millor relació qualitat-preu, Walmart probablement sigui la millor opció. No obstant això, si el que busca és una carn de qualitat superior i està disposat a pagar una mica més, Costco és l'elecció indicada.