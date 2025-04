Sam's Club anuncia un canvi històric per a tots els seus membres: no agradarà a ningú

Una decisió inesperada de Sam’s Club ha generat polèmica entre els seus clients més fidels. La cadena, popular pel seu model de membresia i preus baixos als Estats Units, eliminarà l'enviament gratuït per a membres Plus si no s'assoleix un import mínim en compres en línia. Aquest benefici deixarà d'estar inclòs en la membresia Premium, cosa que ha causat descontentament entre els usuaris que ja han pagat per aquest servei.

Canvis que no han agradat

Fins ara, els membres Plus de Sam’s Club, que paguen una subscripció anual de 110 dòlars, comptaven amb enviaments gratuïts com un dels principals atractius de la membresia. Amb la nova mesura, hauran de gastar almenys 50 dòlars per comanda en línia per evitar un càrrec addicional de 8 dòlars. La tarifa també podria variar segons el tipus de producte.

Molts clients es van assabentar d'aquest canvi a través de xarxes socials, on no van trigar a expressar el seu malestar. Per a molts, perdre aquest benefici significa reduir el valor de la seva membresia davant l'opció estàndard, que costa només 50 dòlars l'any. Les queixes s'han enfocat en que l'enviament gratuït era, precisament, una de les raons per les quals triaven el pla més car.

Davant les crítiques, Sam’s Club va justificar el canvi dient que busquen oferir més opcions de compra i facilitar l'experiència digital. No obstant això, no han detallat encara com serà aquest nou esquema de beneficis.

Efectes després d'un any de bons resultats

Aquesta decisió arriba poc després que Walmart, empresa matriu de Sam’s Club, informés d'un augment en les vendes netes. En l'últim any fiscal, Sam’s Club va assolir 21.400 milions de dòlars en vendes als Estats Units, cosa que representa un augment del 4,6 %. També es va reportar un increment del 13,3 % en ingressos per membresies.

Malgrat aquests bons resultats, la modificació en la política d'enviaments ha generat cancel·lacions de membresies. Diversos clients han declarat que ja no veuen sentit a pagar més per beneficis que s'estan eliminant. A més, alguns usuaris assenyalen que els preus en línia són més alts que a la botiga i que no s'atorguen recompenses per compres digitals.

Aquest descontentament ha estat especialment fort entre aquells que usaven el servei de forma habitual. Molts senten que se'ls està traient un dret adquirit sense oferir una alternativa clara o beneficis addicionals que compensin.

Replantejar l'estratègia o perdre subscriptors

Sam’s Club ha construït la seva reputació oferint estalvi a través de compres per volum. No obstant això, aquest moviment podria allunyar aquells que confiaven en la conveniència dels enviaments gratuïts. L'empresa està ara en el punt de mira dels consumidors, que observen amb atenció com evolucionen les condicions de la seva membresia.