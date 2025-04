Arriba la felicitat a Mercadona: la gran notícia que omple d'alegria Juan Roig

Mercadona, la cadena de supermercats que lidera Juan Roig, ha tornat a marcar la diferència per alegria de tots els seus clients. Aquest mateix matí, els Comitès Científics de Mercadona d'Espanya i Portugal han celebrat una trobada clau a la ciutat de València. I l'objectiu no és altre que reforçar el seu compromís amb la investigació i la prevenció de riscos microbiològics.

La cita ha tingut lloc a la Universitat CEU Cardenal Herrera, una de les seus acadèmiques més prestigioses del País Valencià. En aquest fòrum, 16 experts independents de renom han compartit els seus coneixements científics més recents. Especialment per ajudar la companyia a anticipar-se a possibles amenaces invisibles que afecten la cadena alimentària.

Una reunió amb impacte en el futur de Mercadona

La decisió de reunir aquests dos comitès ha estat estratègica. L'objectiu és clar: avançar-se a l'imprevist en un àmbit tan sensible com és la seguretat dels aliments. La jornada ha estat marcada per una doble sessió de treball, amb taules moderades per científics reconeguts d'ambdós països.

Alicia López Castellano, vicerectora d'Investigació i Transferència del CEU, ha destacat la rellevància d'aquest tipus de trobades. Ha recordat la importància de traslladar els avenços científics des de la universitat cap al sector empresarial. Sobretot quan es tracta de salut pública i consum.

Des de Sevilla, la doctora Ana Troncoso, especialista en Farmàcia, ha coordinat una de les taules del comitè espanyol. En la seva intervenció, ha defensat la necessitat de ser proactius en la detecció de riscos microbiològics. I és que és important que no es perdi un temps preciós entre el descobriment científic i l'aplicació de normatives.

La segona taula ha estat dirigida per Daniel Ramón, catedràtic de Tecnologia dels Aliments i doctor en Ciències Biològiques. Ramón ha subratllat que els avenços actuals permeten fer front a amenaces que, fa només una dècada, semblaven ciència-ficció. La ciència, ha assegurat, va per davant de la legislació, i això s'ha d'aprofitar.

Un pas més per reforçar la seguretat alimentària

Mercadona ha volgut reforçar el seu missatge de compromís total amb la qualitat. Tal com ha explicat Mabel Montolio, directora de Seguretat Alimentària de la companyia, aquest tipus de decisions permeten estudiar cada fase del procés de producció amb la lupa de la ciència. Així, es poden implantar mesures preventives que mantinguin la companyia a l'avantguarda del sector.

La trobada celebrada a València representa una peça més en l'engranatge de l'estratègia preventiva de Mercadona. Una cultura interna que comparteix tota la cadena de muntatge, des de la producció fins a la venda final a la botiga.

Una decisió que consolida el lideratge de Mercadona

Des de fa dues dècades, Mercadona compta amb comitès científics que funcionen com a grups d'assessorament extern, formats per especialistes de diferents disciplines. A Espanya, aquest grup es va constituir el 2004, mentre que a Portugal va començar a operar el 2022.

Els experts del comitè espanyol són figures de gran pes en l'àmbit científic. Entre ells es troben José Juan Rodríguez, microbiòleg de la UAB, i Arturo Anadón, doctor en Veterinària de la Complutense. També destaquen els noms de Pilar Vinardell, doctora en Farmàcia, o Juan José Badiola, president del comitè i reconegut catedràtic de Saragossa.

En el cas de Portugal, el comitè està integrat per científics com Alexandra Silva, de la Facultat de Farmàcia de Lisboa, o Duarte Torres, doctor en Ciències i Enginyeria Química i Biològica de la Universitat de Porto. Tots ells aporten els seus coneixements per garantir que cada producte de Mercadona compleixi amb els estàndards més exigents.