Kroger colpeja Walmart i Costco: des d'avui mateix als Estats Units

Aquesta Pasqua, una de les cadenes de supermercats més grans dels Estats Units, Kroger, ha fet un pas endavant amb una iniciativa pensada per a les famílies. Kroger ha llançat un combo d'aliments complet i variat per només 6 dòlars. Amb aquest gest, la companyia busca acostar-se encara més als seus clients i facilitar moments compartits sense que el preu sigui un obstacle.

Una proposta pensada per unir la família

Des de la seva àrea comercial, Kroger ha deixat clar que l'objectiu és fomentar la connexió entre les persones a través del menjar. Així ho va expressar Mary Ellen Adcock, vicepresidenta executiva de l'empresa: “A Kroger, facilitem la connexió a través del menjar, des de sopars senzills entre setmana fins a reunions familiars de Pasqua”.

Adcock també va assegurar que mantenir els preus baixos és una prioritat per a ells, especialment en dates importants. “Això significa preus baixos cada dia en els articles que més els importen als nostres clients i mantenir els articles bàsics nadalencs assequibles”, va afegir. La meta és clara: que cap família hagi de renunciar a un àpat festiu per motius econòmics.

El combo està compost per productes bàsics però molt valorats en la tradició nord-americana. Pensat per satisfer grans i petits, es presenta com una opció fàcil de preparar i molt completa.

Què inclou el combo de Kroger?

Aquest paquet pasqual conté una combinació d'aliments clàssics que fan possible un sopar festiu amb sabor casolà. El combo inclou:

Pernil en espiral Kroger

Macarrons amb formatge estil Wisconsin

Amanida d'horta marca Kroger

Talls de bròquil congelat favorits tradicionals

Patates Russet marca Kroger

Blat de moro en crema enllaunat dolç daurat Del Monte

Rotllos de sopar Rhodes

Pastissos de fruites fresques de la fleca en diferents varietats

Es tracta d'una selecció que no només representa un àpat complet, sinó que també reflecteix els sabors típics de Pasqua als Estats Units. Tot això, a un preu que no sol trobar-se al mercat actual, menys encara en dates festives.

Una estratègia que reforça el vincle amb el consumidor

La decisió d'oferir aquesta alternativa accessible és part d'una estratègia per part de Kroger, que busca reforçar la seva imatge com una marca compromesa amb el benestar dels seus clients. En un context econòmic on moltes famílies ajusten el seu pressupost, aquest tipus d'iniciatives es valoren encara més. A més, el fet d'incloure productes de la seva pròpia marca ajuda a posicionar Kroger com una opció de qualitat a bon preu.

La cadena americana entén que més enllà de l'estalvi, el client busca solucions pràctiques, completes i amb sabor. Kroger, present a milers de llars dels Estats Units, torna a mostrar que el menjar és molt més que un plat a la taula. És un punt de trobada, i a Pasqua, una excusa perfecta per celebrar units.